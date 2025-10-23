USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева

Сторонники и противники Орбана высыпали на улицы

20:37 871

Сотни тысяч венгров заполнили улицы Будапешта в четверг в ходе конкурирующих демонстраций, поскольку сторонники двух основных политических движений страны устроили взаимную демонстрацию силы перед национальными выборами, которые состоятся весной следующего года, сообщает Associated Press.

Соперничающие митинги стали результатом противостояния между премьер-министром-националистом Виктором Орбаном и его главным политическим соперником Петером Мадьяром, который, похоже, собирается предоставить венгерскому лидеру, долгое время находившемуся у власти, самые конкурентные выборы за все последние 15 лет. Выборы должны состояться в апреле, но точная дата голосования еще не назначена.

Сторонники Орбана собрались на мосту через реку Дунай в четверг утром и начали маршировать к возвышающемуся зданию венгерского парламента. Митинг, названный организаторами «маршем мира», пришелся на национальный праздник Венгрии - 23 октября, в память о неудавшемся антисоветском восстании в 1956 году, которое было подавлено Красной Армией.

Участники марша выкрикивали лозунги в поддержку Орбана и его заявлений о том, что иностранные державы «подвергают Венгрию риску прямого вовлечения в войну России с Украиной».

Впереди шествия на одном большом плакате было написано: «Мы не хотим умирать за Украину». В конце шествия Орбан обратился к толпе с площади рядом с парламентом. В своей речи, пронизанной враждебностью как к Украине, так и к Европейскому союзу - постоянным объектам его гнева, он обвинил европейских сторонников Киева в том, что они втянули ЕС в войну и готовы «посылать других умирать».

