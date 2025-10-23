USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Трамп все больше разочаровывается в Путине

20:58 1516

Разочарование президента США Дональда Трампа Россией достигло нового уровня после телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 октября, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, в течение нескольких месяцев Трамп выступал против усиления санкционного давления на Москву, утверждая, что санкции мешают его дипломатическим усилиям по завершению войны. Однако изменение его позиции указывает на то, что этот подход, по мнению президента, провалился.

Новые санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний были введены спустя день после того, как Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным. Журналисты Axios отмечают, что это решение стало демонстрацией «огромного разочарования» американского лидера поведением Кремля.

Собеседник издания сообщил, что переговоры Рубио и Лаврова не принесли никаких результатов. По его словам, стало ясно, что Москва не готова к соглашению о прекращении войны, и потому проведение личной встречи между Трампом и Путиным потеряло смысл. Этот вывод, подчеркнул чиновник, и стал причиной для введения новых санкций.

Ограничения коснулись «Роснефти» и «Лукойла» — компаний, занимающихся добычей, переработкой и экспортом нефти и газа. Министерство финансов США также внесло в санкционные списки несколько дочерних структур этих корпораций. Все активы и интересы указанных компаний на территории США будут заморожены, а американским гражданам и организациям запрещено вести с ними бизнес.

