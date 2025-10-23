USD 1.7000
Российская армия заказала много ядерных ракет

Российская армия заказала много ядерных ракет

21:13 1557

Минобороны России заказало крупную партию крылатых ракет «Калибр» - носителей ядерных боеголовок, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на закупочные документы.

Контракт на 56 ракет со «специальной боевой частью» должен быть выполнен в течение 2024-2026 годов.

Заказ получило российское опытно-конструкторское бюро «Новатор».

Эти ракеты размещаются на российских фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях, а также подлодках и периодически запускаются российским Черноморским флотом на рейде из Новороссийска.

Ракета имеет инерциально-спутниковую систему наведения и способна выполнять полет на малых высотах, что затрудняет ее обнаружение средствами ПВО.

Дальность ракет, предназначенных для российской армии, оценивается в 1,5-2,5 тыс. км.

