Задерживают сотрудников мэрии Гюмри

Армянские следователи выяснили, что должностные лица администрации города Гюмри поручили ряду сотрудников дать указание директорам подведомственных им детских садов отправить детей домой и немедленно выехать со своим коллективом в администрацию общины, чтобы предотвратить задержание главы общины.

Как пишут армянские СМИ, после такого распоряжения многие директора детских садов прекратили работу, прибыли со своим коллективом на территорию, прилегающую к зданию администрации общины, и присоединились к участникам митинга.

В ходе предварительного расследования уголовного производства в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело. Трое сотрудников администрации города задержаны.

Ранее Антикоррупционный суд Армении арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца.

Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты «красные береты», в ходе многочасового противостояния полиции и собравшихся возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же увезли.

По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, получив от владельца около $10 тыс.

Согласно информации СМИ, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов «Фабрика».

В СК Армении инициировало дело по статье «массовые беспорядки» в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего было задержано свыше 30 протестующих.