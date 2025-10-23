USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Задерживают сотрудников мэрии Гюмри

21:28 583

Армянские следователи выяснили, что должностные лица администрации города Гюмри поручили ряду сотрудников дать указание директорам подведомственных им детских садов отправить детей домой и немедленно выехать со своим коллективом в администрацию общины, чтобы предотвратить задержание главы общины.

Как пишут армянские СМИ, после такого распоряжения многие директора детских садов прекратили работу, прибыли со своим коллективом на территорию, прилегающую к зданию администрации общины, и присоединились к участникам митинга.

В ходе предварительного расследования уголовного производства в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело. Трое сотрудников администрации города задержаны.

Ранее Антикоррупционный суд Армении арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца.

Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты «красные береты», в ходе многочасового противостояния полиции и собравшихся возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же увезли.

По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, получив от владельца около $10 тыс.

Согласно информации СМИ, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов «Фабрика».

В СК Армении инициировало дело по статье «массовые беспорядки» в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего было задержано свыше 30 протестующих.

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 285
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 616
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1231
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 584
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1560
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1519
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4774
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час; все еще актуально
11:17 9463
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1229
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4548
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1782

ЭТО ВАЖНО

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 285
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 616
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1231
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 584
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1560
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1519
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4774
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час; все еще актуально
11:17 9463
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1229
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4548
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1782
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться