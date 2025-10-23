USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Трамп обваливает российский бюджет

21:39 1234

Российские власти ожидают, что бюджет получит «удар» из-за новых санкций администрации Дональда Трампа, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству.

По словам одного из собеседников агентства, потери казны неизбежны, хотя их размер подсчитать на данный момент трудно. Две крупнейшие нефтяные компании России обеспечивают половину экспорта, или 2,2 млн баррелей в сутки. А если учесть уже внесенные в «черные списки» «Сургугтнефтегаз» и «Газпром нефть», под блокирующими санкциями США находится 70% нефти, которая вывозится за рубеж.

Россия будет использовать «теневой флот» и сеть нефтетрейдеров-посредников, чтобы ограничить финансовые последствия санкций, сказал источник Bloomberg. До полного введения ограничений есть месяц — это время, чтобы адаптироваться к ситуации. К тому же Трамп может изменить позицию в зависимости от переговоров с Кремлем, добавил собеседник агентства.

Даже если экспорт «Роснефти» и «Лукойла» сократится на 5-10%, а скидки на российскую нефть придется увеличить, это принесет бюджету потери в размере 120 млрд рублей в месяц, оценивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По плану Минфина, в этом году казна должна собрать 8,3 трлн рублей нефтегазовых налогов, или в среднем 690 млрд рублей в месяц. Санкционные убытки, таким образом, могут составить около 20% этой суммы.

«Экспортные объемы могут снизиться, пока логистика будет перестраиваться, а дисконты (на нефть РФ), вероятно, расширятся», — говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra Asset Management. Ситуацию частично может сгладить рост цен на нефть или ослабление рубля, добавляет он.

Многое будет зависеть от того, будут ли США применять вторичные санкции против банков, которые обслуживают нефтяные потоки, пишут аналитики «Алор Брокер»: «Обычно нефть на мировом рынке продают не сами добытчики, а нефтетрейдеры, то есть формально иностранные банки могут и не осуществлять платежи российским компаниям».

Из-за санкций Трампа закупки российской нефти уже приостановили крупнейшие НПЗ Индии, а также государственные нефтяные компании Китая. Эти две страны закупают 90% нефти, что танкеры вывозят на экспорт из российских портов.

Федеральный бюджет, где нефтью и газом обеспечен каждый четвертый рубль, уже чувствует себя неважно: сырьевые доходы за январь–сентябрь обвалились на 21%, а дефицит, по последним расчетам Минфина, впятеро превысит изначальный план — 5,7 трлн рублей.

Чтобы найти деньги на рекордные с советских времен военные расходы, в этом году правительство повысило налог на прибыль и ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, а в следующем планирует увеличить ставку НДС с 20% до 22%.

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 286
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 616
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1235
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 585
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1563
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1521
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4774
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час; все еще актуально
11:17 9464
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1230
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4551
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1784

ЭТО ВАЖНО

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 286
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 616
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1235
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 585
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1563
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1521
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4774
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час; все еще актуально
11:17 9464
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1230
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4551
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться