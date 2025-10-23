Трамп обваливает российский бюджет

Российские власти ожидают, что бюджет получит «удар» из-за новых санкций администрации Дональда Трампа, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству.

По словам одного из собеседников агентства, потери казны неизбежны, хотя их размер подсчитать на данный момент трудно. Две крупнейшие нефтяные компании России обеспечивают половину экспорта, или 2,2 млн баррелей в сутки. А если учесть уже внесенные в «черные списки» «Сургугтнефтегаз» и «Газпром нефть», под блокирующими санкциями США находится 70% нефти, которая вывозится за рубеж.

Россия будет использовать «теневой флот» и сеть нефтетрейдеров-посредников, чтобы ограничить финансовые последствия санкций, сказал источник Bloomberg. До полного введения ограничений есть месяц — это время, чтобы адаптироваться к ситуации. К тому же Трамп может изменить позицию в зависимости от переговоров с Кремлем, добавил собеседник агентства.

Даже если экспорт «Роснефти» и «Лукойла» сократится на 5-10%, а скидки на российскую нефть придется увеличить, это принесет бюджету потери в размере 120 млрд рублей в месяц, оценивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По плану Минфина, в этом году казна должна собрать 8,3 трлн рублей нефтегазовых налогов, или в среднем 690 млрд рублей в месяц. Санкционные убытки, таким образом, могут составить около 20% этой суммы.

«Экспортные объемы могут снизиться, пока логистика будет перестраиваться, а дисконты (на нефть РФ), вероятно, расширятся», — говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra Asset Management. Ситуацию частично может сгладить рост цен на нефть или ослабление рубля, добавляет он.

Многое будет зависеть от того, будут ли США применять вторичные санкции против банков, которые обслуживают нефтяные потоки, пишут аналитики «Алор Брокер»: «Обычно нефть на мировом рынке продают не сами добытчики, а нефтетрейдеры, то есть формально иностранные банки могут и не осуществлять платежи российским компаниям».

Из-за санкций Трампа закупки российской нефти уже приостановили крупнейшие НПЗ Индии, а также государственные нефтяные компании Китая. Эти две страны закупают 90% нефти, что танкеры вывозят на экспорт из российских портов.

Федеральный бюджет, где нефтью и газом обеспечен каждый четвертый рубль, уже чувствует себя неважно: сырьевые доходы за январь–сентябрь обвалились на 21%, а дефицит, по последним расчетам Минфина, впятеро превысит изначальный план — 5,7 трлн рублей.

Чтобы найти деньги на рекордные с советских времен военные расходы, в этом году правительство повысило налог на прибыль и ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, а в следующем планирует увеличить ставку НДС с 20% до 22%.