Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность освобождения израильтянами высокопоставленного палестинского заключённого Марвана Баргути, чтобы тот возглавил управление сектором Газа после окончания войны.

По словам американского лидера, у него «всегда были хорошие отношения» с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, однако Трамп отметил, что Аббас вряд ли сможет взять на себя руководство Газой. «У палестинцев сегодня нет лидера», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что обсуждал вопрос возможного освобождения Баргути с помощниками Белого дома, но пока не принял окончательного решения.

Марван Баргути — один из самых известных деятелей движения ФАТХ. В 2004 году израильский суд приговорил его к пяти пожизненным срокам и 40 годам лишения свободы за организацию нападений, в результате которых погибли пять израильтян и многие были ранены. В палестинском обществе Баргути считается потенциальным национальным лидером и преемником Аббаса.