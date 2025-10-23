USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева

Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой

21:57 618

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность освобождения израильтянами высокопоставленного палестинского заключённого Марвана Баргути, чтобы тот возглавил управление сектором Газа после окончания войны.

По словам американского лидера, у него «всегда были хорошие отношения» с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, однако Трамп отметил, что Аббас вряд ли сможет взять на себя руководство Газой. «У палестинцев сегодня нет лидера», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что обсуждал вопрос возможного освобождения Баргути с помощниками Белого дома, но пока не принял окончательного решения.

Марван Баргути — один из самых известных деятелей движения ФАТХ. В 2004 году израильский суд приговорил его к пяти пожизненным срокам и 40 годам лишения свободы за организацию нападений, в результате которых погибли пять израильтян и многие были ранены. В палестинском обществе Баргути считается потенциальным национальным лидером и преемником Аббаса.

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 288
Трамп обваливает российский бюджет
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Российская армия заказала много ядерных ракет
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Путинская месть предателю?
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
