Президент Литвы о вторжении российских самолетов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы вечером 23 октября.

В Минобороны страны сообщили, что российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили границу возле города Кибартай (находится на границе с Калининградской областью России). Самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров и спустя 18 секунд вернулись в Россию.

В ответ на нарушение границы, отметили в Минобороны, в воздух немедленно подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon из миссии воздушной полиции НАТО.

Delfi допускает, что самолеты нарушили воздушное пространство Литвы во время учений по дозаправке топлива в воздухе.

Гитанас Науседа заявил, что Россия грубо нарушила международное право и территориальную целостность Литвы. «Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской системы противовоздушной обороны», — заявил он.

Президент Литвы добавил, что литовский МИД вызовет представителей посольства России, чтобы выразить «протест против безответственного и опасного поведения».

В последнее время российские военные летательные аппараты несколько раз нарушали воздушное пространство стран НАТО. В сентябре дроны России залетели в Польшу, а российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии.

По данным Bloomberg, после инцидентов в сентябре дипломаты из Великобритании, Германии и Франции предупредили Россию, что будут сбивать самолеты, если они нарушат воздушное пространство стран НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте официально заявил, что страны альянса при нарушении российскими самолетами их воздушного пространства могут «предпринять крайние меры», если есть прямая угроза.

