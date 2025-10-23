USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Медведев набросился на мигрантов

22:16 242

Трудовые мигранты должны находиться в России «строго в соответствии с условиями трудового договора и покидать страну, когда выполнили работу». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции, передаёт «Коммерсантъ».

«Нужно, чтобы все, кто находится у нас, строго следовали условиям трудового договора, на основании которого они въехали, и соответственно покидали ее территорию, когда задачи выполнены», — сказал Медведев.

По его словам, эта мера позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе.

«Нельзя допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна террористическим и экстремистским организациям», - сказал Медведев. Он добавил, что «теперь ключевая роль в этой работе возложена на МВД РФ».

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 292
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 622
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1242
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 587
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1566
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1526
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4775
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час; все еще актуально
11:17 9465
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1231
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4555
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1785

ЭТО ВАЖНО

Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
22:11 292
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
21:57 622
Трамп обваливает российский бюджет
Трамп обваливает российский бюджет
21:39 1242
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
21:28 587
Российская армия заказала много ядерных ракет
Российская армия заказала много ядерных ракет
21:13 1566
Трамп все больше разочаровывается в Путине
Трамп все больше разочаровывается в Путине
20:58 1526
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
Трамп пригрозил Израилю: «Лишитесь всей поддержки...»
16:23 4775
Путинская месть предателю?
Путинская месть предателю? главное на этот час; все еще актуально
11:17 9465
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
Зеленский обещает дальнобойные ракеты на российские деньги
20:33 1231
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
Путин обещает «ошеломляющий ответ»
19:51 4555
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
Зеленский: «Вторая армия мира борется против украинских детей»
19:11 1785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться