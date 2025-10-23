Медведев набросился на мигрантов

Трудовые мигранты должны находиться в России «строго в соответствии с условиями трудового договора и покидать страну, когда выполнили работу». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции, передаёт «Коммерсантъ».

«Нужно, чтобы все, кто находится у нас, строго следовали условиям трудового договора, на основании которого они въехали, и соответственно покидали ее территорию, когда задачи выполнены», — сказал Медведев.

По его словам, эта мера позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе.

«Нельзя допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна террористическим и экстремистским организациям», - сказал Медведев. Он добавил, что «теперь ключевая роль в этой работе возложена на МВД РФ».