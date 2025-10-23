USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Путин проиграл Будапешт

наша аналитика
Леонид Швец, автор haqqin.az
23 октября 2025, 22:27 3158

Когда перед объявленной встречей Трампа с Зеленским в Белом доме Путин инициировал телефонный звонок в Вашингтон и два с половиной часа проговорил с американским президентом, закинув тому идею саммита в Будапеште, многие приуныли. Неужели Путину снова удалось затянуть Трампа в болото бесконечных переговоров ни о чем, под грохот продолжающейся войны?

Это было тем более обидно, что перед этим раздавались грозные обещания снабдить Украину «томагавками», и Зеленский, выходило, едва ли не за ними в США и поехал.

Казалось, жесткие переговоры в Белом доме, прошедшие на повышенных тонах, подтверждали версию, что Дональд Трамп снова предпочел давить на Украину ради достижения мира, а не на Россию, которая войну развязала и не демонстрирует ни малейшего желания ее останавливать. При этом Трамп не прекращал заявлять, что Путин будто бы хочет прекратить войну. Да и «томагавки» оказались пустым обещанием. Впору приуныть…

В своем маниакальном стремлении заставить Украину капитулировать непрерывными «мясными» штурмами и разрушительными ракетно-дроновыми атаками: «Ну еще чуть-чуть!» - российский президент упускает одну за другой возможности договориться с Трампом о сколько-нибудь приемлемых условиях прекращения войны

Но короткая телефонная беседа Марко Рубио с Сергеем Лавровым, которая должна была прояснить рамку будущей встречи лидеров, неожиданно быстро сняла вопрос о Будапеште. Госсекретарь и советник по национальной безопасности в одном лице, Рубио из услышанного от министра иностранных дел РФ пришел к выводу, что Россия по-прежнему не хочет предложить ничего нового и Будапешт превратится в Анкоридж 2.0, когда Трамп прилетит в далекую даль, а Путин снова затянет волынку о первопричинах конфликта, не собираясь уступать ни на йоту. К чему американскому президенту новое унижение? Тут же была отложена и личная встреча Рубио и Лаврова, и на невнятно далекую перспективу перенесен саммит первых лиц.

Но важнее то, что последовало дальше. Явно раздраженный тем, что Кремль продолжает морочить ему голову, Трамп впервые за свою вторую каденцию одобрил жесткие санкции в отношении России. Под них подпали ключевые российские нефтяные компании – государственная «Роснефть» и частный «Лукойл», включая их многочисленные дочерние фирмы, обеспечивающие всю цепочку от добычи до сбыта продукции.

На запрет тут же отреагировали основные покупатели российской нефти. Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что индийские покупатели - что государственные НПЗ, что частные - постараются до нуля сократить поставки из России. Решение о приостановке закупок российской нефти приняли ведущие государственные нефтяные компании Китая. Собственно, что и требовалось.

Все, чего Путин добился за девять месяцев правления 45/47 президента США, это тесного антироссийского сплочения Европы, укрепления трансатлантических оборонных связей и резкого роста военных расходов НАТО, в том числе на помощь Украине, а теперь и подключения Америки к жесткому санкционному давлению, чего Трамп все это время избегал

Одновременно подоспел 19-й пакет санкций Евросоюза, где также содержатся, помимо прочего, новые меры против «теневого» флота России и в отношении индийских и китайских компаний, закупавших российскую нефть. В ЕС заявили, что тут же переходят к подготовке нового, 20-го пакета санкций.

На фоне этих мер в Вашингтон с незапланированным визитом отправился генсек НАТО Марк Рютте, и свои заявления об отмене встречи с Путиным Трамп делал во время брифинга с Рютте. Это наглядно свидетельствовало о том, что США действуют согласованно со своими европейскими союзниками, что является, конечно, крайне неприятной новостью для Кремля. Оттащить Трампа от Брюсселя Путину не удалось.

В своем маниакальном стремлении заставить Украину капитулировать непрерывными «мясными» штурмами и разрушительными ракетно-дроновыми атаками: «Ну еще чуть-чуть!» - российский президент упускает одну за другой возможности договориться с Трампом о сколько-нибудь приемлемых условиях прекращения войны.

США действуют согласованно со своими европейскими союзниками, что является, конечно, крайне неприятной новостью для Кремля. Оттащить Трампа от Брюсселя Путину не удалось

Все, чего он добился за девять месяцев правления 45/47 президента США, это тесного антироссийского сплочения Европы, укрепления трансатлантических оборонных связей и резкого роста военных расходов НАТО, в том числе на помощь Украине, а теперь и подключения Америки к жесткому санкционному давлению, чего Трамп все это время избегал. 

Путин проиграл Анкоридж, вопреки всем расстеленным красным дорожкам и горячему желанию Трампа принять его в объятия, а Будапешт сдал еще на этапе разговора о нем. Все ради Покровска и Купянска? Теперь придется сильно попотеть, чтобы придумать, как вернуть США за стол переговоров, но уже в стремительно ухудшающихся экономических обстоятельствах.

Грубо отпихнуть от себя американского президента, жаждавшего путинского признания и не испытывающего теплых чувств к Владимиру Зеленскому, - что может ярче свидетельствовать о степени политической вменяемости и стратегических талантах российского самодержца?

Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 96
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 837
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3480
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 370
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3159
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 846
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
23 октября 2025, 23:56 670
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
23 октября 2025, 22:11 2007
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
23 октября 2025, 21:57 2463
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода»
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода» обновлено 00:55
00:55 3686
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
23 октября 2025, 21:28 1282

