Путин проиграл Будапешт

Когда перед объявленной встречей Трампа с Зеленским в Белом доме Путин инициировал телефонный звонок в Вашингтон и два с половиной часа проговорил с американским президентом, закинув тому идею саммита в Будапеште, многие приуныли. Неужели Путину снова удалось затянуть Трампа в болото бесконечных переговоров ни о чем, под грохот продолжающейся войны? Это было тем более обидно, что перед этим раздавались грозные обещания снабдить Украину «томагавками», и Зеленский, выходило, едва ли не за ними в США и поехал. Казалось, жесткие переговоры в Белом доме, прошедшие на повышенных тонах, подтверждали версию, что Дональд Трамп снова предпочел давить на Украину ради достижения мира, а не на Россию, которая войну развязала и не демонстрирует ни малейшего желания ее останавливать. При этом Трамп не прекращал заявлять, что Путин будто бы хочет прекратить войну. Да и «томагавки» оказались пустым обещанием. Впору приуныть…

Но короткая телефонная беседа Марко Рубио с Сергеем Лавровым, которая должна была прояснить рамку будущей встречи лидеров, неожиданно быстро сняла вопрос о Будапеште. Госсекретарь и советник по национальной безопасности в одном лице, Рубио из услышанного от министра иностранных дел РФ пришел к выводу, что Россия по-прежнему не хочет предложить ничего нового и Будапешт превратится в Анкоридж 2.0, когда Трамп прилетит в далекую даль, а Путин снова затянет волынку о первопричинах конфликта, не собираясь уступать ни на йоту. К чему американскому президенту новое унижение? Тут же была отложена и личная встреча Рубио и Лаврова, и на невнятно далекую перспективу перенесен саммит первых лиц. Но важнее то, что последовало дальше. Явно раздраженный тем, что Кремль продолжает морочить ему голову, Трамп впервые за свою вторую каденцию одобрил жесткие санкции в отношении России. Под них подпали ключевые российские нефтяные компании – государственная «Роснефть» и частный «Лукойл», включая их многочисленные дочерние фирмы, обеспечивающие всю цепочку от добычи до сбыта продукции. На запрет тут же отреагировали основные покупатели российской нефти. Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что индийские покупатели - что государственные НПЗ, что частные - постараются до нуля сократить поставки из России. Решение о приостановке закупок российской нефти приняли ведущие государственные нефтяные компании Китая. Собственно, что и требовалось.

Одновременно подоспел 19-й пакет санкций Евросоюза, где также содержатся, помимо прочего, новые меры против «теневого» флота России и в отношении индийских и китайских компаний, закупавших российскую нефть. В ЕС заявили, что тут же переходят к подготовке нового, 20-го пакета санкций. На фоне этих мер в Вашингтон с незапланированным визитом отправился генсек НАТО Марк Рютте, и свои заявления об отмене встречи с Путиным Трамп делал во время брифинга с Рютте. Это наглядно свидетельствовало о том, что США действуют согласованно со своими европейскими союзниками, что является, конечно, крайне неприятной новостью для Кремля. Оттащить Трампа от Брюсселя Путину не удалось. В своем маниакальном стремлении заставить Украину капитулировать непрерывными «мясными» штурмами и разрушительными ракетно-дроновыми атаками: «Ну еще чуть-чуть!» - российский президент упускает одну за другой возможности договориться с Трампом о сколько-нибудь приемлемых условиях прекращения войны.