Экс-президента Франции угрожают убить в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с неприемлемыми условиями содержания в тюрьме из-за постоянных издевательств и попыток помешать ему уснуть, пишет Daily Mail.

«Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», - отмечается в материале издания.

В частности, сообщается, что заключенные выкрикивают оскорбления и требуют у бывшего президента «показать свою голову», В результате одного из происшествий к Саркози даже пришли двое полицейских.

На распространенном в интернете видео, которое, по всей видимости, было снято заключенным, запечатлены словесные угрозы, прозвучавшие по прибытии Саркози в парижскую тюрьму Ла Санте.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявлял, что французские власти вынуждены приставить двух полицейских к находящемуся в тюрьме бывшему президенту Николя Саркози для обеспечения его безопасности, так как жизнь экс-президента в заключении может быть подвержена серьезным угрозам.