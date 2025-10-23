Азербайджан увеличит расходы на дипломатию

В проекте бюджета Азербайджана на 2026 год предусмотрено 549,5 млн манатов на международные связи – на 14,2 млн больше, чем годом ранее.

Из них 215 млн направят на содержание диппредставительств и консульств, 239 млн – на проведение международных мероприятий, 23,5 млн – на членские взносы, 38 млн – на участие в уставном капитале фининститутов, 19 млн – на иностранную помощь, 8 млн – на содержание торговых представительств за рубежом и 7 млн – на расходы, связанные с международной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета на будущий год на 36,5% сократят расходы на систему обязательного медицинского страхования.