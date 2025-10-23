USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Азербайджан увеличит расходы на дипломатию

23 октября 2025, 23:14 650

В проекте бюджета Азербайджана на 2026 год предусмотрено 549,5 млн манатов на международные связи – на 14,2 млн больше, чем годом ранее.

Из них 215 млн направят на содержание диппредставительств и консульств, 239 млн – на проведение международных мероприятий, 23,5 млн – на членские взносы, 38 млн – на участие в уставном капитале фининститутов, 19 млн – на иностранную помощь, 8 млн – на содержание торговых представительств за рубежом и 7 млн – на расходы, связанные с международной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета на будущий год на 36,5% сократят расходы на систему обязательного медицинского страхования.

Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 100
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 844
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3480
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 374
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3162
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 851
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
23 октября 2025, 23:56 671
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
23 октября 2025, 22:11 2011
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
23 октября 2025, 21:57 2464
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода»
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода» обновлено 00:55
00:55 3695
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
23 октября 2025, 21:28 1282

