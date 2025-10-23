Кямаледдин Гейдаров рассказал в Варшаве о бизнес-климате в Азербайджане

В Варшаве прошли IX заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей и азербайджано-польский бизнес-форум. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Азербайджанскую сторону в Варшаве представляла делегация во главе с сопредседателем межправкомиссии, главой МЧС Кямаледдином Гейдаровым. Сначала К.Гейдаров и сопредседатель комиссии с польской стороны, заместитель министра экономического развития и технологий Польши Михал Барановски приняли участие в церемонии открытия азербайджано-польского бизнес-форума. Выступая на мероприятии, К.Гейдаров отметил, что успешное развитие отношений между двумя странами в политической плоскости создает благоприятные условия для расширения экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что создание совместных производственных предприятий в различных отраслях промышленности, а также развитие сотрудничества в сферах транспорта, железнодорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, строительства, энергетики и других областях служит укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Министр отметил, что «благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат», созданные в Азербайджане для иностранных инвесторов, предоставляют широкие возможности для польских компаний инвестировать в экономику страны, и выразил уверенность, что проводимый бизнес-форум внесет важный вклад в дальнейшее расширение экономических связей. М.Барановски подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются по восходящей линии и в этом направлении принимаются целенаправленные меры. Он выразил уверенность, что проводимый бизнес-форум окажет положительное влияние на развитие отношений. В бизнес-форуме, организованным совместно AZPROMO, Торговым представительством Азербайджана по Центральной Европе и Польским агентством по инвестициям и торговле (PAIH), приняли участие более 130 предпринимателей из Азербайджана и Польши.

Затем началось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей. Выступая на заседании, К.Гейдаров поблагодарил польскую сторону за оказанное гостеприимство. Напомнив, что азербайджано-польские отношения основаны на исторических корнях и взаимном уважении, министр отметил, что эффективные встречи между лидерами двух стран и налаженное взаимное доверие создали прочную основу для дальнейшего развития отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства. В этом контексте он выразил уверенность, что текущее заседание придаст импульс дальнейшему расширению экономических и торговых отношений между двумя странами, а также укреплению устойчивого партнерства посредством новых проектов и практических инициатив.