Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Кямаледдин Гейдаров рассказал в Варшаве о бизнес-климате в Азербайджане

23 октября 2025, 23:39 373

В Варшаве прошли IX заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей и азербайджано-польский бизнес-форум. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Азербайджанскую сторону в Варшаве представляла делегация во главе с сопредседателем межправкомиссии, главой МЧС Кямаледдином Гейдаровым.

Сначала К.Гейдаров и сопредседатель комиссии с польской стороны, заместитель министра экономического развития и технологий Польши Михал Барановски приняли участие в церемонии открытия азербайджано-польского бизнес-форума.

Выступая на мероприятии, К.Гейдаров отметил, что успешное развитие отношений между двумя странами в политической плоскости создает благоприятные условия для расширения экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что создание совместных производственных предприятий в различных отраслях промышленности, а также развитие сотрудничества в сферах транспорта, железнодорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, строительства, энергетики и других областях служит укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Министр отметил, что «благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат», созданные в Азербайджане для иностранных инвесторов, предоставляют широкие возможности для польских компаний инвестировать в экономику страны, и выразил уверенность, что проводимый бизнес-форум внесет важный вклад в дальнейшее расширение экономических связей.

М.Барановски подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются по восходящей линии и в этом направлении принимаются целенаправленные меры. Он выразил уверенность, что проводимый бизнес-форум окажет положительное влияние на развитие отношений.

В бизнес-форуме, организованным совместно AZPROMO, Торговым представительством Азербайджана по Центральной Европе и Польским агентством по инвестициям и торговле (PAIH), приняли участие более 130 предпринимателей из Азербайджана и Польши.

Затем началось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Выступая на заседании, К.Гейдаров поблагодарил польскую сторону за оказанное гостеприимство.

Напомнив, что азербайджано-польские отношения основаны на исторических корнях и взаимном уважении, министр отметил, что эффективные встречи между лидерами двух стран и налаженное взаимное доверие создали прочную основу для дальнейшего развития отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства. В этом контексте он выразил уверенность, что текущее заседание придаст импульс дальнейшему расширению экономических и торговых отношений между двумя странами, а также укреплению устойчивого партнерства посредством новых проектов и практических инициатив.

Говоря о продуктивной деятельности, осуществленной за прошедший период по документам, подписанным в рамках 8-го заседания межправкомиссии в Баку, К.Гейдаров подчеркнул, что в результате реализации предыдущих решений комиссии были достигнуты положительные результаты в азербайджано-польских экономических отношениях, предприняты практические шаги для расширения сотрудничества в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, энергетике, логистике и других направлениях.

М.Барановски, в свою очередь, выразил удовлетворение текущим состоянием отношений между двумя странами, развивающихся на уровне стратегического партнерства, напомнил о хороших возможностях для расширения отношений в различных секторах экономики и рассказал об эффективной деятельности в рамках межправительственной комиссии.

На заседании состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были заслушаны мнения и предложения членов комиссии, проведены обсуждения.

По итогам заседания были подписаны «Протокол 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша» и «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Главной ветеринарной инспекцией Польши».

Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 103
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 846
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3481
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 376
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3162
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 852
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
23 октября 2025, 23:56 672
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
23 октября 2025, 22:11 2012
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
23 октября 2025, 21:57 2464
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода»
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода» обновлено 00:55
00:55 3698
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
23 октября 2025, 21:28 1282

