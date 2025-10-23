Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном

Со времен Джорджа Буша-старшего каждый президент Соединенных Штатов Америки выдвигал мирные инициативы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, но все они завершались неудачей.

Об этом заявил член комитета по международным отношениям Сената США Стив Дэйнс, выступая в Вашингтоне на конференции на тему «США на Южном Кавказе: выявление новых стратегических возможностей».

По его словам, некоторые из них не предоставили достаточно ресурсов или не посчитали этот вопрос приоритетом, а другие не смогли достичь успеха. «Это произошло тогда, когда администрация Трампа посчитала достижение мира на Южном Кавказе приоритетом. И Армения, и Азербайджан в условиях уникального партнерства с США выбрали независимое будущее.

Должен сказать, что команда Стива Уиткоффа сразу же приступила к решению самых сложных вопросов этого соглашения. Американские переговорщики предложили инновативную концепцию «Маршрута Трампа». Проект TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») соединит Азербайджан с Нахчываном и в то же время создаст новый торговый маршрут. Естественно, Азербайджан, Армения и другие региональные государства получат выгоду от этого», – добавил сенатор.