USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»

00:15 855

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал латиноамериканские наркокартели «ИГИЛ и «Аль-Каидой» Западного полушария».

«Это (наркокартели) признанные иностранные террористические организации. Это ИГИЛ. Это «Аль-Каида» Западного полушария. Наше послание этим иностранным террористическим организациям: «Мы будем обращаться с вами так же, как с «Аль-Каидой»». Мы найдем вас. Мы составим карты ваших сетей. Мы будем охотиться на вас и убьем вас», - сказал он.

Сам же Трамп обвинил Венесуэлу в том, что она наводнила США нелегальными мигрантами, а также в поставках наркотиков. Он пообещал, что США вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле.

Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 105
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 848
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3481
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 376
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3164
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 856
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
23 октября 2025, 23:56 674
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
23 октября 2025, 22:11 2013
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
23 октября 2025, 21:57 2466
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода»
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода» обновлено 00:55
00:55 3701
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
23 октября 2025, 21:28 1282

