Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал латиноамериканские наркокартели «ИГИЛ и «Аль-Каидой» Западного полушария».

«Это (наркокартели) признанные иностранные террористические организации. Это ИГИЛ. Это «Аль-Каида» Западного полушария. Наше послание этим иностранным террористическим организациям: «Мы будем обращаться с вами так же, как с «Аль-Каидой»». Мы найдем вас. Мы составим карты ваших сетей. Мы будем охотиться на вас и убьем вас», - сказал он.

Сам же Трамп обвинил Венесуэлу в том, что она наводнила США нелегальными мигрантами, а также в поставках наркотиков. Он пообещал, что США вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле.