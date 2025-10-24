Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан

На завершившихся в Астане переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым стороны подтвердили намерение уже в ближайшие годы увеличить поставки казахстанской нефти через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) до 7 миллионов тонн в год. Решение лидеров двух прикаспийских государств означает важный сдвиг в стратегической энергетической политике Азербайджана и Казахстана и открывает новый этап в развитии каспийской энергетической логистики. Следует напомнить, что еще несколько лет назад Азербайджан вообще не рассматривал возможность увеличения транзита казахстанской нефти из-за ее высокосернистого состава, который мог ухудшить качество смеси BTC Blend. Однако нынешние реалии заставили Баку пересмотреть свою позицию.

В чем же причина? Как объяснили редакции haqqin.az эксперты нефтяной отрасли обеих стран, ответы следует искать в снижении добычи нефти в Азербайджане, необходимости уменьшения затрат на поддержание работоспособности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, функционирующего уже более девятнадцати лет, а также в закрытии в Европе из-за нерентабельности целого ряда нефтеперерабатывающих заводов, что в итоге изменило структуру спроса на «черное золото». За последние 15 лет добыча нефти в Азербайджане ежегодно сокращается на 4–5 процентов. Международные эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы темпы падения могут достигнуть 9 процентов. В 2024 году Баку добыл 29 миллионов тонн нефти и конденсата, из которых около 5 миллионов тонн составил конденсат. При этом на долю флагманского блока «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) пришлись 12,5 миллиона тонн — на 4 процента меньше, чем годом ранее. SOCAR направляет на переработку внутри страны не менее 5 миллионов тонн нефти ежегодно, что ощутимо сокращает экспортные объемы.

В 2023 году по нефтепроводу БТД было прокачано 30 миллионов тонн сырья, включая нефть Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и конденсат с месторождения «Шах-Дениз». И это при максимальной пропускной способности трубопровода, составляющей ежегодно 60 миллионов тонн. Туркменистан ежегодно перекачивает по БТД до 4 миллионов тонн, но объемы эти нерегулярны и зависят от результатов тендеров SOCAR Trading. Казахстан же, начав регулярные поставки в марте 2024 года, пока не превышал уровень в 1,5 миллиона тонн в год, однако в 2025-м объем может достичь 1,7 миллиона тонн. Планы увеличить к 2027 году прокачку до 7 миллионов тонн требуют решения логистических и технических вопросов — от морской транспортировки через Каспий до согласования параметров BTC Blend с европейскими НПЗ. По данным экспертов, технически терминал AzerTrans в Сангачале уже готов к приему и транспортировке казахстанской нефти: с 2023 года здесь введен в эксплуатацию новый 30-дюймовый трубопровод, способный обрабатывать ежегодно дополнительные 7 миллионов тонн. Азербайджанские аналитики отмечают, что снижение добычи нефти марки Azeri Light и отсутствие новых месторождений, сопоставимых по масштабам с АЧГ, заставляют Баку развивать транзитную модель, что позволит стране сохранить коммерческую жизнеспособность БТД, компенсировать рост амортизационных и эксплуатационных расходов и поддерживать доходность инфраструктуры. Казахстан в свою очередь добывает около 90 миллионов тонн нефти в год и планирует увеличить этот показатель еще на 50 миллионов тонн. Около 70 процентов добычи казахстанской нефти идет на экспорт, причем до недавнего времени 90 процентов экспорта шло по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В 2024 году через КТК было отправлено 55 миллионов тонн, по Атырау–Самара — 8,8 миллиона, через порт Актау — 3,6 миллиона, а в Китай по маршруту Атасу–Алашанькоу — 1,2 миллиона тонн.