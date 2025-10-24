USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение

00:29 379

Харьков (Украина). Спасатели эвакуируют детей после удара российского беспилотника по детскому саду

Лима (Перу). Военные и полицейские вышли на улицы после указа президента Хосе Хери о введении 30-дневного чрезвычайного положения в столице и соседней провинции Кальяо в связи с антиправительственными протестами

Гравлин (Франция). Ребенок перебегает со взрослыми пляж, чтобы сесть в лодку, пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию

Дублин (Ирландия). Полиция возле отеля Citywest, где вспыхнули бурные протесты из-за размещения нелегальных мигрантов

Нью-Йорк (США). Рейд иммиграционной полиции против торговцев на знаменитой Канал-стрит перерос в столкновения, поскольку прохожие и протестующие вступили в конфронтацию с федеральными агентами и попытались преградить им путь

Ченнаи (Индия). Мальчики играют с толстым слоем белой пены, покрывающей загрязненный пляж Марина-Бич

Меттманн (Германия). Старые автомобили в частном лесопарке автомобильных скульптур в Неандертальской долине

Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 109
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 854
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3481
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 380
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3165
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 859
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
23 октября 2025, 23:56 678
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
23 октября 2025, 22:11 2015
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
23 октября 2025, 21:57 2467
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода»
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода» обновлено 00:55
00:55 3708
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
23 октября 2025, 21:28 1282

