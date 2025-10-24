Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение

Харьков (Украина). Спасатели эвакуируют детей после удара российского беспилотника по детскому саду
Лима (Перу). Военные и полицейские вышли на улицы после указа президента Хосе Хери о введении 30-дневного чрезвычайного положения в столице и соседней провинции Кальяо в связи с антиправительственными протестами
Гравлин (Франция). Ребенок перебегает со взрослыми пляж, чтобы сесть в лодку, пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию
Дублин (Ирландия). Полиция возле отеля Citywest, где вспыхнули бурные протесты из-за размещения нелегальных мигрантов
Нью-Йорк (США). Рейд иммиграционной полиции против торговцев на знаменитой Канал-стрит перерос в столкновения, поскольку прохожие и протестующие вступили в конфронтацию с федеральными агентами и попытались преградить им путь
Ченнаи (Индия). Мальчики играют с толстым слоем белой пены, покрывающей загрязненный пляж Марина-Бич
Меттманн (Германия). Старые автомобили в частном лесопарке автомобильных скульптур в Неандертальской долине