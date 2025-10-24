Новое землетрясение в Кахраманмараше

Подземные толчки были зарегистрированы в 22:08 по турецкому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,11 километра.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 (второе — 7,5) с эпицентром в районе Кахраманмараша. Оно ощущалось на огромной территории — от Анкары до Сирии, затронув 11 турецких провинций и северные районы Сирии.

Сильнее всего пострадали Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай и Малатья: тысячи зданий были разрушены, десятки тысяч человек погибли, сотни тысяч остались без крыши над головой. Причиной стала активность Восточно-Анатолийского разлома, где сталкиваются тектонические плиты.

Турция объявила чрезвычайное положение, международные спасатели прибыли более чем из 80 стран, включая Азербайджан.