Новое землетрясение в Кахраманмараше

00:34 347

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0. 

Подземные толчки были зарегистрированы в 22:08 по турецкому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,11 километра.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 (второе — 7,5) с эпицентром в районе Кахраманмараша. Оно ощущалось на огромной территории — от Анкары до Сирии, затронув 11 турецких провинций и северные районы Сирии.

Сильнее всего пострадали Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай и Малатья: тысячи зданий были разрушены, десятки тысяч человек погибли, сотни тысяч остались без крыши над головой. Причиной стала активность Восточно-Анатолийского разлома, где сталкиваются тектонические плиты.

Турция объявила чрезвычайное положение, международные спасатели прибыли более чем из 80 стран, включая Азербайджан.

Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 114
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 856
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3481
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 384
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3167
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 862
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
23 октября 2025, 23:56 679
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
23 октября 2025, 22:11 2015
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
23 октября 2025, 21:57 2467
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода»
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода» обновлено 00:55
00:55 3710
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
23 октября 2025, 21:28 1282

