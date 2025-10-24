Сегодня решится будущее Турции

Для Республиканской народной партии Турции (РНП) последние десять дней октября обещают стать весьма напряжёнными. Сегодня, 24 октября гражданский суд Анкары должен вынести решение по делу о легитимности 38-го съезда РНП, состоявшегося в 2023 году, и рассмотреть обвинения во «взятках делегатам». Исход этого процесса может повлиять на дальнейшее направление турецкой политики. Если заседание суда Анкары завершится признанием съезда «безусловно недействительным», то временно на пост председателя РНП может вернуться ее бывший лидер, Кемаль Кылычдароглу. В таком случае ожидается, что он отложит проведение 39-го съезда, проведёт реорганизацию партийных структур и подготовит новое собрание уже с обновлённым составом делегатов и кадровыми изменениями.

Кылычдароглу известен своей осторожной позицией по делу о коррупции в муниципалитетах, управляемых РНП. Источники сообщают, что в случае возвращения Кылычдароглу на пост председателя он намерен дистанцироваться от всех фигур, упомянутых в следственных делах, включая арестованного мэра большой городской мэрии Стамбула Экрема Имамоглу. Тем не менее, как отмечают источники в кулуарах, вероятность признания съезда «абсолютно недействительным» невелика. По мнению юристов РНП, если решение суда будет отложено, партия сможет самостоятельно аннулировать итоги спорного 38-го съезда в ходе очередного, 39-го партийного форума, запланированного на 28–30 ноября. В этом случае последующее судебное решение по прежнему собранию утратит юридическую силу. По данным партийных источников, подготовка к 39-му съезду идёт крайне тщательно. Делегаты, фигурирующие в материалах расследований как участники фальсификаций, будут отстранены, а их места займут новые представители. После съезда планируются крупные кадровые перестановки: в партийное собрание войдут депутаты, обладающие парламентским иммунитетом, что позволит укрепить позиции партийного руководства и защитить его от возможных расследований.

Но даже в случае признания 38-го съезда недействительным у нынешнего лидера РНП Озгюра Озеля остаётся шанс сохранить легитимность. Дело в том, что исполнение решения суда невозможно без окончательного вердикта Верховного суда, процесс рассмотрения которого может затянуться надолго. Поэтому партия рассчитывает провести ноябрьский съезд, что фактически нейтрализует последствия минувших событий. Тем временем в СМИ распространяются сообщения о растущих разногласиях внутри региональных отделений РНП. Рядовые члены выступают против практики утверждения центральным офисом единственного кандидата и фиксированного списка делегатов, считая это нарушением демократических традиций партии. Очередной всплеск внутрипартийного недовольства имел место 19 октября на заседании стамбульского отделения РНП, где прозвучали протестные лозунги. Поводом стало исключение из партии целого ряда известных кемалистов — бывших депутатов и общественных деятелей, включая бывшего генерального секретаря РНП Гюрселя Текина, актёра и режиссёра Берхана Шимшека, журналиста Барыша Яркадаша. Дополнительное возмущение вызвал тот факт, что советник мэра Стамбула Эртан Йылдыз, давший показания против Экрема Имамоглу, по-прежнему остаётся членом партии.