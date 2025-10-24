Трамп идет на третий срок

USD 1.7000
Экс-советник американского лидера Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью The Economist заявил, что тот в третий раз станет президентом Соединенных Штатов в 2028 году.

«Он получит третий срок, Трамп будет президентом в 2028 году. И люди просто должны смириться с этим», — заявил он.

Бэннон также прокомментировал 22-ю поправку к Конституции США, которая запрещает одному лицу занимать пост президента более двух раз (независимо от того, подряд или с перерывом):

«Есть много разных альтернатив. В соответствующее время мы обнародуем наш план. Но план есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2028 году», — сообщил экс-советник Трампа.

По его словам, Трамп станет американским президентом, и в этом «нуждается страна».

«Если американский народ, используя имеющиеся механизмы, вернет Трампа на должность, означает ли это, что американский народ нарушает Конституцию? Будет ли это нарушением? Будет ли американский народ действовать вопреки духу Конституции?» — прокомментировал Бэннон положения 22-й поправки.

Он подчеркнул, что воля американского народа — это то, что воплощает Конституция:

«Единственный способ, которым президент Трамп может победить в 2028 году и остаться на посту, — это воля американского народа», — подчеркнул экс-советник американского лидера.

Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 862
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3482
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 388
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3170
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 865
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
Вашингтон о пользе связи Азербайджана с Нахчываном
23 октября 2025, 23:56 682
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
Президент Литвы о вторжении российских самолетов
23 октября 2025, 22:11 2015
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
Трамп хочет освободить террориста и поставить его управлять Газой
23 октября 2025, 21:57 2468
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода»
Трамп ответил на слова Путина: «Пусть подождет полгода» обновлено 00:55
00:55 3714
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
Задерживают сотрудников мэрии Гюмри
23 октября 2025, 21:28 1282

