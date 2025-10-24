Трамп идет на третий срок

Экс-советник американского лидера Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью The Economist заявил, что тот в третий раз станет президентом Соединенных Штатов в 2028 году.

«Он получит третий срок, Трамп будет президентом в 2028 году. И люди просто должны смириться с этим», — заявил он.

Бэннон также прокомментировал 22-ю поправку к Конституции США, которая запрещает одному лицу занимать пост президента более двух раз (независимо от того, подряд или с перерывом):

«Есть много разных альтернатив. В соответствующее время мы обнародуем наш план. Но план есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2028 году», — сообщил экс-советник Трампа.

По его словам, Трамп станет американским президентом, и в этом «нуждается страна».

«Если американский народ, используя имеющиеся механизмы, вернет Трампа на должность, означает ли это, что американский народ нарушает Конституцию? Будет ли это нарушением? Будет ли американский народ действовать вопреки духу Конституции?» — прокомментировал Бэннон положения 22-й поправки.

Он подчеркнул, что воля американского народа — это то, что воплощает Конституция:

«Единственный способ, которым президент Трамп может победить в 2028 году и остаться на посту, — это воля американского народа», — подчеркнул экс-советник американского лидера.