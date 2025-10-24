USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева

В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье

наш обзор
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
00:56 1429

Привлечение к уголовной ответственности бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, которого называют лидером российской «пятой колонны» в Баку и обвиняют в попытке государственного переворота, вызвало широкий общественный и международный резонанс.

В статье, опубликованной информационным агентством AsiaNews, возглавляемым кардиналом Джанни Кривеллером, которое связано с Ватиканом и основано миссионерами Института внешних миссий Папы Римского (PIME), подчеркивается, что арест Мехтиева, называемого в публикации «бакинским кардиналом Ришелье», символизирует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Россией.

Похоже, что Мехтиев, входивший в правящий круг почти полвека, обладал достаточной энергией, чтобы даже в возрасте 87 лет оказаться обвиненным в попытке государственного переворота

Мехтиев, занимавший высокие должности в партийной и государственной иерархии, десятилетиями возглавлял Администрацию президента Азербайджанской Республики и оставался одной из наиболее влиятельных фигур в стране.

«Похоже, что Мехтиев, входивший в правящий круг почти полвека, обладал достаточной энергией, чтобы даже в возрасте 87 лет оказаться обвиненным в попытке государственного переворота», — говорится в статье.

Авторы связывают предъявленные Мехтиеву обвинения с нарастающим напряжением в отношениях между Баку и Москвой. По данным AsiaNews, Мехтиев был хорошо известен в Кремле еще со времен Брежнева и отличался умением сохранять непроницаемое выражение лица при любых обстоятельствах, вне зависимости от собеседника и политической конъюнктуры.

«Он не только пережил эпохальные перемены, но и, подобно кардиналу Ришелье, сумел на протяжении десятилетий сохранить влияние на политические процессы», — отмечает агентство.

Ватиканское издание сравнивает Мехтиева с кардиналом Ришелье

По информации ватиканского издания, слухи о готовящемся при поддержке Москвы государственном перевороте начали распространяться еще в феврале этого года. В этом контексте упоминались имена ряда бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, а самого Мехтиева называли «другом Путина».

Многие аналитики, цитируемые ватиканским агентством, рассматривают арест Мехтиева как символ перемен во внутренней и внешней политике Азербайджана после освобождения Карабаха. Этот шаг, по мнению экспертов, отражает стремление Баку пересмотреть формат своих отношений с Россией, укрепить сотрудничество со странами Южного Кавказа и Ближнего Востока и адаптироваться к новой геополитической реальности.

В публикации также напоминается, что во время пандемии COVID-19 Мехтиев активно использовал сайт Национальной академии наук как площадку для высказывания собственных политических взглядов, обвиняя мировые элиты в использовании пандемии как инструмента контроля.

«Он утверждал, что после распада СССР власть в Азербайджане не должна была переходить к одному человеку, а ее нужно было делегировать временному совету, согласованному с Москвой, дабы избежать социально-политических потрясений. Эти и другие высказывания стали причиной обвинений в принадлежности Мехтиева к «пятой колонне Москвы», — сообщает издание.

AsiaNews также ссылается на сообщения азербайджанских СМИ, согласно которым на саммите в Душанбе президент Путин якобы «сдал» Мехтиева, что, по мнению наблюдателей, свидетельствует о решении Москвы «принести его в жертву» ради восстановления отношений с Баку.

Издание заключает, что, по всей видимости, Рамиз Мехтиев проведет остаток жизни под домашним арестом на своей вилле в одном из пригородов Баку, наблюдая оттуда за эпохальными переменами, происходящими в отношениях между Востоком и Западом.

