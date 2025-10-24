Привлечение к уголовной ответственности бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, которого называют лидером российской «пятой колонны» в Баку и обвиняют в попытке государственного переворота, вызвало широкий общественный и международный резонанс. В статье, опубликованной информационным агентством AsiaNews, возглавляемым кардиналом Джанни Кривеллером, которое связано с Ватиканом и основано миссионерами Института внешних миссий Папы Римского (PIME), подчеркивается, что арест Мехтиева, называемого в публикации «бакинским кардиналом Ришелье», символизирует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Россией.

Мехтиев, занимавший высокие должности в партийной и государственной иерархии, десятилетиями возглавлял Администрацию президента Азербайджанской Республики и оставался одной из наиболее влиятельных фигур в стране. «Похоже, что Мехтиев, входивший в правящий круг почти полвека, обладал достаточной энергией, чтобы даже в возрасте 87 лет оказаться обвиненным в попытке государственного переворота», — говорится в статье. Авторы связывают предъявленные Мехтиеву обвинения с нарастающим напряжением в отношениях между Баку и Москвой. По данным AsiaNews, Мехтиев был хорошо известен в Кремле еще со времен Брежнева и отличался умением сохранять непроницаемое выражение лица при любых обстоятельствах, вне зависимости от собеседника и политической конъюнктуры. «Он не только пережил эпохальные перемены, но и, подобно кардиналу Ришелье, сумел на протяжении десятилетий сохранить влияние на политические процессы», — отмечает агентство.