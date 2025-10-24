USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Европейцы все никак не решатся

01:06 702

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на общую сумму в €140 млрд для помощи Украине, обсуждение данного вопроса отложено до декабря, пишет Politico.

По данным источников издания, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов, и переговоры «зашли в тупик». Именно по требованию Бельгии в проекте заявления ЕС формулировки стали значительно более расплывчатыми, чем те, над которыми работали европейские дипломаты.

В документе упоминается предложение Европейскому совету «вернуться к этому вопросу на следующем заседании» в декабре. Сложившаяся ситуация вызвала недовольство некоторых делегаций на саммите.

«Никто не хочет нести ответственность за то, что у Украины закончатся деньги, но пока нет (согласованного) решения о том, чтобы действительно отправить им деньги», — сказал источник Politico.

Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 9
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 1431
У России все по плану
У России все по плану
01:11 1118
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 703
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 1932
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 1194
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 2009
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3609
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 1039
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3923
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 1785

ЭТО ВАЖНО

Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 9
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 1431
У России все по плану
У России все по плану
01:11 1118
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 703
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 1932
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 1194
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 2009
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3609
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 1039
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3923
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 1785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться