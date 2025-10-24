Европейцы все никак не решатся

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на общую сумму в €140 млрд для помощи Украине, обсуждение данного вопроса отложено до декабря, пишет Politico.

По данным источников издания, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов, и переговоры «зашли в тупик». Именно по требованию Бельгии в проекте заявления ЕС формулировки стали значительно более расплывчатыми, чем те, над которыми работали европейские дипломаты.

В документе упоминается предложение Европейскому совету «вернуться к этому вопросу на следующем заседании» в декабре. Сложившаяся ситуация вызвала недовольство некоторых делегаций на саммите.

«Никто не хочет нести ответственность за то, что у Украины закончатся деньги, но пока нет (согласованного) решения о том, чтобы действительно отправить им деньги», — сказал источник Politico.