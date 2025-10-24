У России все по плану

В России призванных в армию резервистов направят на защиту нефтеперерабатывающих заводов и объектов инфраструктуры от украинских беспилотников, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к защите гражданских объектов в глубине территории России», — сказал Цимлянский.

По его словам, речь идет не о мобилизации, а о тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами.

Резервисты пройдут огневую, инженерную и медицинскую подготовку, сообщил Цимлянский. В то же время он пообещал, что резервистов привлекать к участию в так называемой «СВО» не будут.

Цимлянский заявил, что угроза ударов по объектам критической инфраструктуры в России возросла в связи с применением Украиной дальнобойных БПЛА.

Ранее Госдума РФ одобрила во втором чтении круглогодичный призыв в армию. Теперь медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего года.

При этом отправлять новобранцев в войсковые части предполагается в привычные сроки — с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв).