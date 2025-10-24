USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

У России все по плану

01:11 1119

В России призванных в армию резервистов направят на защиту нефтеперерабатывающих заводов и объектов инфраструктуры от украинских беспилотников, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к защите гражданских объектов в глубине территории России», — сказал Цимлянский.

По его словам, речь идет не о мобилизации, а о тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами.

Резервисты пройдут огневую, инженерную и медицинскую подготовку, сообщил Цимлянский. В то же время он пообещал, что резервистов привлекать к участию в так называемой «СВО» не будут.

Цимлянский заявил, что угроза ударов по объектам критической инфраструктуры в России возросла в связи с применением Украиной дальнобойных БПЛА.

Ранее Госдума РФ одобрила во втором чтении круглогодичный призыв в армию. Теперь медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего года.

При этом отправлять новобранцев в войсковые части предполагается в привычные сроки — с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв).

Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 11
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 1432
У России все по плану
У России все по плану
01:11 1120
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 703
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 1933
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 1196
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 2009
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3609
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 1039
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3923
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 1785

ЭТО ВАЖНО

Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 11
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 1432
У России все по плану
У России все по плану
01:11 1120
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 703
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 1933
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 1196
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 2009
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3609
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 1039
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3923
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 1785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться