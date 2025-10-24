USD 1.7000
Пашинян: Армянского коньяка не существует

01:27 766

Никакого армянского коньяка и шампанского не существует, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Дорогие мои, армянского коньяка быть не может, как и дилижанского «Джермука».

Коньяк можно производить только из винограда, выращенного в регионе Коньяк во Франции. То, что я говорю, что в Армении коньяк производить нельзя, дает основания обвинять меня в очередном отчуждении от наших национальных корней.

Мы должны знать эту информацию: коньяк можно производить только из винограда, выращенного в регионе Коньяк во Франции. В Армении не может быть шампанского, потому что шампанское производится только из винограда, выращенного в регионе Шампань во Франции», — заявил Пашинян.

В ноябре прошлого года Кабмин Армении постановил переименовать армянский коньяк в «армянский бренди» (Armenian brandy). Министр экономики страны Геворг Папоян тогда заявлял, что Ереван принимает данное решение с оглядкой на Евросоюз. Так, чиновник подчеркнул, что армянские власти уже сообщили ЕС о смене названия своего напитка.

Кроме того, Папоян рассказал, что Ереван и Брюссель договорились продвигать армянский бренди на рынке ЕС.

Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 13
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 1432
У России все по плану
У России все по плану
01:11 1120
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 703
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 1934
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 1197
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 2009
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3609
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 1039
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3923
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 1786
