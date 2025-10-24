Пашинян: Армянского коньяка не существует

Никакого армянского коньяка и шампанского не существует, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Дорогие мои, армянского коньяка быть не может, как и дилижанского «Джермука».

Коньяк можно производить только из винограда, выращенного в регионе Коньяк во Франции. То, что я говорю, что в Армении коньяк производить нельзя, дает основания обвинять меня в очередном отчуждении от наших национальных корней.

Мы должны знать эту информацию: коньяк можно производить только из винограда, выращенного в регионе Коньяк во Франции. В Армении не может быть шампанского, потому что шампанское производится только из винограда, выращенного в регионе Шампань во Франции», — заявил Пашинян.

В ноябре прошлого года Кабмин Армении постановил переименовать армянский коньяк в «армянский бренди» (Armenian brandy). Министр экономики страны Геворг Папоян тогда заявлял, что Ереван принимает данное решение с оглядкой на Евросоюз. Так, чиновник подчеркнул, что армянские власти уже сообщили ЕС о смене названия своего напитка.

Кроме того, Папоян рассказал, что Ереван и Брюссель договорились продвигать армянский бренди на рынке ЕС.