У Кадырова проведут «воспитательную беседу» с чеченскими девушками

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Амир Сугаипов в социальных сетях призвал чеченских женщин носить платки. В беседе с российскими журналистами он рассказал о том, к чему был направлен призыв и как он будет реализовываться.

По мнению Сугаипова, девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее».

«Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее. И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске — о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», - сказал он.

По словам Сугаипова, «многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней».

«Многие девушки наряжаются для парней, но я скажу одно: ни один достойный мужчина, который чтит свои традиции, религию и уважает самого себя, не будет гнаться за такими. Это знают все разумные люди. У нас с самых корней, от предков четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа. И делать это нужно сейчас, чтобы не перейти ту грань, за которой теряются наши ценности. И мы не позволим никому, ни под каким предлогом переступать ту грань, за которой теряются наши ценности. Это — неприкосновенно», — подчеркнул он.

Помощник главы Чечни добавил, что «с теми, кто не будет прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями».

Он отметил, что общественность в целом положительно отреагировала на инициативу. В комментариях пользователи поддержали обращение, назвав его «хорошим и нужным начинанием».

Сугаипов добавил, что «работа уже ведется постепенно»: «В социальных сетях навели порядок: с теми, кто публиковал неподобающий контент, провели спокойные разъяснительные беседы.

Никто никого не ругал. Все всё поняли, удалили публикации. Это, прежде всего, в их интересах и на благо общества. Теперь будем доносить идею ношения платков и культурной одежды, соответствующей духу чеченских традиций», — заключил он.

