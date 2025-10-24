USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

В чем сила? В турецком оружии

01:59 444

Сирия намерена закупить у Турции системы противовоздушной обороны, бронетехнику, беспилотные летательные аппараты и модернизированные артиллерийские системы, сообщает газета Yeni Şafak. Речь идет об официальной продаже вооружения, а не о передаче его Турцией в рамках военной помощи.

Издание отмечает, что эти поставки необходимы Сирии для укрепления обороноспособности против угроз со стороны различных террористических групп и Израиля. Приоритетом в этом контексте называется создание эшелонированной системы ПВО, охватывающей северную часть страны.

Финансирование оборонных сделок между Анкарой и Дамаском может быть обеспечено со стороны специального фонда для Сирии с участием стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 17
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 1434
У России все по плану
У России все по плану
01:11 1123
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 704
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 1937
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 1199
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 2010
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3610
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 1039
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3924
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 1787

ЭТО ВАЖНО

Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 17
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 1434
У России все по плану
У России все по плану
01:11 1123
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 704
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 1937
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 1199
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий
00:14 2010
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа?
Сносят Белый дом. Куда Вашингтону до Трампа? наша корреспонденция
23 октября 2025, 15:15 3610
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение
Антиправительственные выступления. Президент Хери ввел чрезвычайное положение объектив haqqin.az
00:29 1039
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 3924
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
Глава Пентагона: «Мы найдем и убьем вас»
00:15 1787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться