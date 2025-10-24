В чем сила? В турецком оружии

Сирия намерена закупить у Турции системы противовоздушной обороны, бронетехнику, беспилотные летательные аппараты и модернизированные артиллерийские системы, сообщает газета Yeni Şafak. Речь идет об официальной продаже вооружения, а не о передаче его Турцией в рамках военной помощи.

Издание отмечает, что эти поставки необходимы Сирии для укрепления обороноспособности против угроз со стороны различных террористических групп и Израиля. Приоритетом в этом контексте называется создание эшелонированной системы ПВО, охватывающей северную часть страны.

Финансирование оборонных сделок между Анкарой и Дамаском может быть обеспечено со стороны специального фонда для Сирии с участием стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.