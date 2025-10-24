USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Диагностика жизнеугрожающего отёка головного мозга

Жаля Агазаде, собкор
02:37 194

Отёк головного мозга — это тяжёлое патологическое состояние, вызванное накоплением жидкости в тканях мозга и интерстициальном пространстве, сопровождающееся повышением внутричерепного давления. Такое состояние нарушает работу клеток головного мозга, ослабляет функции нервной системы и может представлять угрозу для жизни.

Отёк головного мозга может развиться по разным причинам: черепно-мозговые травмы, инсульт, опухоли мозга, инфекционные заболевания, гипоксия (кислородная недостаточность), а также на фоне метаболических нарушений или повышенного артериального давления. Клинические признаки отёка головного мозга включают сильную головную боль, тошноту и рвоту, нарушения зрения, расстройства сознания, судороги, а иногда — полную потерю сознания.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство обязательного медстрахования, жизненно важные медицинские вмешательства при этом состоянии осуществляются в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).  К ним относятся постоянный мониторинг внутричерепного давления, декомпрессивная трепанация для снижения давления на мозговую ткань, установка дренажей для удаления избыточной жидкости, а также установка желудочковых шунтов. Кроме того, все необходимые услуги, предоставляемые пациентам в стационарных условиях, также покрываются ОМС.

Для точной диагностики применяются современные лабораторные и инструментальные методы исследования. Особое значение имеют компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), контрастная МРТ и нейросонография (УЗИ головного мозга у новорожденных), позволяющие определить наличие отёка и его причины. Кроме инструментальных исследований, проводятся общий и биохимический анализы крови, определение уровня электролитов и глюкозы, микробиологические и серологические тесты, а также электроэнцефалография (ЭЭГ). Эти исследования позволяют комплексно оценить функцию головного мозга и определить оптимальную тактику лечения.

После диагностики пациенты госпитализируются для стационарного лечения.  В зависимости от причины и тяжести отёка головного мозга назначается дегидратационная терапия (маннитол, гипертонические солевые растворы и др.), кортикостероиды, восстановление электролитного баланса, регуляция уровня глюкозы, оксигенотерапия и симптоматическое лечение. В тяжёлых случаях пациенты находятся под особым наблюдением в отделении интенсивной терапии. При необходимости может быть проведено хирургическое вмешательство — удаление части черепа для снижения внутричерепного давления (декомпрессивная краниотомия). Все перечисленные медицинские услуги предоставляются за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Услуги оказываются по назначению врача в государственных медицинских учреждениях, находящихся в ведении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, в соответствующих медицинских учреждениях при Министерстве здравоохранения, а также в медицинских организациях, заключивших договор с Агентством.

Как уже отмечалось, отёк головного мозга часто развивается на фоне других заболеваний или травм и при отсутствии своевременного лечения может привести к инвалидности или смерти.  Поэтому особое внимание следует уделять профилактике.  Среди основных мер — защита от травм, контроль артериального давления и уровня сахара в крови, а также своевременное обращение к врачу при инфекционных заболеваниях. Наиболее важное правило: при появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

