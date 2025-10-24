Иран все еще угрожает

Несколько дней назад, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи снял ограничения на дальность ракет до 2200 километров Высокопоставленные иранские чиновники заявляют, что рассматривают это прекращение огня в секторе Газы не как шаг к долгосрочному миру, а как попытку навязать новый порядок на Ближнем Востоке, в котором Соединённые Штаты и Израиль стремятся закрепить монополию на принятие решений.

Камаль Харази, глава Стратегического совета по международным отношениям и один из ближайших советников Верховного лидера Али Хаменеи по внешнеполитическим вопросам, в интервью официальному сайту Хаменеи открыто выразил обеспокоенность новой геополитической программой, продвигаемой Вашингтоном. По его словам, Дональд Трамп «действует в новой парадигме и хочет в одностороннем порядке навязать миру свою власть», а Израиль реализует свою политику с полного одобрения США. Учитывая, что заявления Харази публикуются на официальной платформе верховного руководства ИРИ, они фактически отражают институционализированную позицию иранской теократии по поводу текущих событий в Газе и более широкой ближневосточной архитектуры безопасности. С точки зрения Тегерана, перемирие в Газе, достигнутое при поддержке Катара, Турции и Египта, а также при непосредственном участии президента Трампа, — это не столько дипломатический прорыв, сколько инструмент политического давления. Иранская политико-идеологическая доктрина «сопротивления» остаётся неизменной, что подчёркивается заявлениями о том, что Иран не намерен вести переговоры по ключевым направлениям национальной безопасности — ракетной программе и поддержке сил, сопротивляющихся Израилю.

«Хотя мы не должны избегать переговоров и должны оставаться за столом диалога, нам не должно быть ничего навязано, - подчеркнул Харази. - Если на нас будут оказывать давление, мы обязаны твёрдо отстаивать свои принципы». По его словам, Тегеран не собирается обсуждать ракетные программы, как и вопросы, касающиеся сил «осей сопротивления», включая поддержку ХАМАСа, «Хезболлы» и других действующих в регионе прокси-структур. Примечательно, что буквально накануне официального визита сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Москву, один из членов иранского парламента сообщил, что Верховный лидер Хаменеи снял все существовавшие лимиты на дальность полета иранских баллистических ракет, которые ранее были ограничены 2200 километрами. Таким образом, Тегеран де-факто демонстрирует готовность к стратегической проекции силы, выходящей далеко за пределы Ближнего Востока. Эта позиция была подтверждена и главой военной юстиции Ирана Ахмадрезой Пурхаганом, который на встрече с командованием Воздушно-космических сил КСИР заявил, что США якобы стремятся ограничить дальность иранских ракет до 500 километров, однако Иран не намерен подчиняться этим требованиям. В контексте региональной конкуренции иранское руководство всё чаще подчёркивает экспансионистские намерения Израиля. «Мы должны быть бдительны в отношении будущих планов Израиля — не только в регионе, но и в глобальном масштабе, - предупредил Харази. - Хотя они представляют собой численно малую силу, сионисты используют покровительство великих держав, чтобы добиться господства. Поэтому мы должны готовиться к сопротивлению, начиная с сегодняшнего дня».