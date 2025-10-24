USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Три варианта санкций против России

09:45 878

Президент США Дональд Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что самый строгий вариант был направлен на ключевые секторы российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Средний вариант нацелен на энергетическую отрасль России, самый легкий включал «ограниченные меры», говорится в материале.

По информации издания, решение Трампа поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Министр финансов Скотт Бессент объяснил ограничительные меры тем, что президент России не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Трамп ранее заявлял, что не увидел со стороны России действий в продвижении к миру. «Каждый раз, когда я разговариваю с [президентом России] Владимиром [Путиным], у меня проходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут», — сказал он. По словам источников WSJ, у Трампа «лопнуло терпение».

Рубио в то же время подчеркнул, что санкции не изменили основной цели Белого дома — подтолкнуть Москву к столу переговоров: «Мы все еще хотели бы встретиться с русскими. Президент неоднократно заявлял в течение нескольких месяцев, что в какой-то момент ему придется что-нибудь сделать, если мы не добьемся прогресса в мирном соглашении. Сегодня был день, когда он решил что-то сделать».

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что новые ограничения будут иметь для России «определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии». Трамп ответил, что влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев: «Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода».

Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 4831
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 6730
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 340
Все карты у Трампа
Все карты у Трампа считает постпред США при НАТО
10:15 245
Три варианта санкций против России
Три варианта санкций против России
09:45 879
Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 2944
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 6186
У России все по плану
У России все по плану
01:11 4334
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 2652
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 7278
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 4015

ЭТО ВАЖНО

Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 4831
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 6730
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 340
Все карты у Трампа
Все карты у Трампа считает постпред США при НАТО
10:15 245
Три варианта санкций против России
Три варианта санкций против России
09:45 879
Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 2944
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 6186
У России все по плану
У России все по плану
01:11 4334
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 2652
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 7278
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 4015
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться