Украинский беспилотник влетел в квартиру в Подмосковье: пять пострадавших

новость дополнена
09:55 546

В подмосковном Красногорске в ходе атаки украинских беспилотников один из дронов врезался в жилой дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев в телеграм-канале, уточнив, что трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, а ребенок — вывих колена и легкие травмы голени.

Российские телеграм-каналы пишут, что беспилотник влетел в дом жилого комплекса «Изумрудные холмы» около 4:15 утра. После столкновения со зданием на уровне 14-го этажа дрон сдетонировал. Часть стены вырвало взрывной волной, обломки раскидало по всему двору. Три квартиры получили повреждения. Также осколками были посечены несколько припаркованных рядом автомобилей. Из дома самостоятельно эвакуировались более 70 человек. Все подъезды к дому перекрыты.

Украинские беспилотники в ночь на 24 октября массированно атаковали Ростовскую область. Под ударом были Таганрог, Новошахтинск, а также восемь областных районов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Никто из людей не пострадал. Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены», — написал он в телеграм-канале. Однако в Новошахтинске из-за пожара пропало электричество в многоквартирных домах и социальных учреждениях. 

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» 111 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего аппаратов было сбито над Ростовской областью — 35 штук. Также 25 дронов перехватили над Брянской областью и 11 — над Калужской. Над территорией Московской области был сбит один беспилотник.

