Азербайджанская нефть растет

10:09 265

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).  По данным торговых площадок, цена одного барреля азербайджанской нефти повысилась на $3,3 или на 5,2%, составив $66,75.

Отметим, предыдущая цена Azeri Light составляла $63,45.

Напомним, в госбюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне $70.

Нефть других марок на мировом рынке подешевела. Так, на межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость декабрьского фьючерсного контракта 2025 года на экспорт нефти марки Brent снизилась на 0,39%, составив $65,73 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена за 1 баррель нефти марки WTI, экспортируемой в ноябре этого года, также снизилась на 0,39% и составила $61,52.

Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 4836
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 6733
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 344
Все карты у Трампа
Все карты у Трампа считает постпред США при НАТО
10:15 248
Три варианта санкций против России
Три варианта санкций против России
09:45 883
Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 2946
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 6190
У России все по плану
У России все по плану
01:11 4336
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 2653
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 7279
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 4016

