Азербайджанская нефть растет

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). По данным торговых площадок, цена одного барреля азербайджанской нефти повысилась на $3,3 или на 5,2%, составив $66,75.

Отметим, предыдущая цена Azeri Light составляла $63,45.

Напомним, в госбюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне $70.

Нефть других марок на мировом рынке подешевела. Так, на межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость декабрьского фьючерсного контракта 2025 года на экспорт нефти марки Brent снизилась на 0,39%, составив $65,73 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена за 1 баррель нефти марки WTI, экспортируемой в ноябре этого года, также снизилась на 0,39% и составила $61,52.