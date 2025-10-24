USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Имамоглу заподозрили в шпионаже

10:14 343

Генпрокуратура Стамбула начала расследование о шпионаже в отношении экс-мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, а также его прежнего руководителя предвыборной кампании Неджати Озкана и главного редактора телеканала Tele 1 Мердана Янардага. Об этом сообщает телеканал TRT.

Утром 24 октября в офисе телеканала Tele 1 прошли обыски, в ходе которых был задержан Мердан Янардаг. Сотрудники правоохранительных органов также провели следственные действия и изъятие улик в его доме. По данным следствия, на основании ранее собранных материалов Имамоглу, Озкан и Янардаг подозреваются в «шпионаже в пользу иностранных государств» и «создании преступной организации с целью личного обогащения».

По информации телеканала, в материалах, оказавшихся в распоряжении следствия, содержалась засекреченная военная информация и фотографии иностранных паспортов. Бывший мэр Стамбула, отбывающий наказание по делу о коррупции, будет допрошен в рамках нового расследования.

Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 4834
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 6731
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 344
Все карты у Трампа
Все карты у Трампа считает постпред США при НАТО
10:15 248
Три варианта санкций против России
Три варианта санкций против России
09:45 883
Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 2946
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 6189
У России все по плану
У России все по плану
01:11 4336
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 2653
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 7279
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 4016

ЭТО ВАЖНО

Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 4834
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 6731
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 344
Все карты у Трампа
Все карты у Трампа считает постпред США при НАТО
10:15 248
Три варианта санкций против России
Три варианта санкций против России
09:45 883
Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 2946
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 6189
У России все по плану
У России все по плану
01:11 4336
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 2653
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 7279
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 4016
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться