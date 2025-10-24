Имамоглу заподозрили в шпионаже

Генпрокуратура Стамбула начала расследование о шпионаже в отношении экс-мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, а также его прежнего руководителя предвыборной кампании Неджати Озкана и главного редактора телеканала Tele 1 Мердана Янардага. Об этом сообщает телеканал TRT.

Утром 24 октября в офисе телеканала Tele 1 прошли обыски, в ходе которых был задержан Мердан Янардаг. Сотрудники правоохранительных органов также провели следственные действия и изъятие улик в его доме. По данным следствия, на основании ранее собранных материалов Имамоглу, Озкан и Янардаг подозреваются в «шпионаже в пользу иностранных государств» и «создании преступной организации с целью личного обогащения».

По информации телеканала, в материалах, оказавшихся в распоряжении следствия, содержалась засекреченная военная информация и фотографии иностранных паспортов. Бывший мэр Стамбула, отбывающий наказание по делу о коррупции, будет допрошен в рамках нового расследования.