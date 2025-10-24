USD 1.7000
Все карты у Трампа

считает постпред США при НАТО
Президент США Дональд Трамп ищет способы надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы закончить войну. Об этом постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Newsmax.

«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на [президента России] Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на [президента Украины] Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжения давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня», — отметил Уитакер.

«Наиболее важным» результатом встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он назвал объявление о новых санкциях против России. По его словам, американский лидер становится «все более нетерпеливым» в отношении Москвы. «У него [Трампа] есть все карты», — подчеркнул постпред. «И в конце концов он будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы продолжать создавать обстоятельства, позволяющие удержать Владимира Путина за столом переговоров», — уверен он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее объяснила решение Трампа ввести новые санкции против России и отменить предстоящую в Венгрии встречу с Путиным тем, что он «не видит достаточного интереса» к «продвижению мяча к миру» со стороны России. «Президент всегда утверждал, что введет санкции в отношении России, когда сочтет это уместным и необходимым, и вчера был этот день», — заявила она.

