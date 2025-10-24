Япония хочет мира с Россией

Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность, передает ТАСС.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «северных территорий» (речь идет о южной части Курильских островов, принадлежащих РФ — ред.) и заключить мирный договор», — сказала глава японского кабмина.

Такаити добавила, что правительство Японии продолжит критиковать конфликт на территории Украины.

Отметим, Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. 4 октября она выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии.