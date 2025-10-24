USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.0922
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Трамп начал блиц-операцию по Газе

10:24 196

Президент США Дональд Трамп усилил давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, начав «дипломатическую блиц-операцию» с целью урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, на этой неделе США приступили к «необычайно интенсивной дипломатической кампании», сосредоточив внимание на критически важном втором этапе 20-пунктного плана Трампа по завершению двухлетнего конфликта.

«США всем заправляют», – сказал FT источник, знакомый с позицией израильского правительства.

Он добавил, что в Вашингтоне понимают, что не могут просто оставить план американского президента и позволить Израилю управлять в нынешней ситуации.

Газета отмечает, что теперь инициативу взяли на себя США, так как Трамп усиливает давление на крайне правое правительство Нетаньяху, требуя строгого соблюдения хрупкого соглашения о прекращении огня в Газе, которое Израиль вынужден был принять с большой неохотой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться международного мандата на размещение интернациональных стабилизационных сил в секторе Газа для дальнейшего урегулирования конфликта, что может быть оформлено через ООН. По словам Рубио, создание таких международных сил крайне важно, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе.

Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 4842
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 6734
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 349
Все карты у Трампа
Все карты у Трампа считает постпред США при НАТО
10:15 251
Три варианта санкций против России
Три варианта санкций против России
09:45 889
Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 2947
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 6196
У России все по плану
У России все по плану
01:11 4339
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 2653
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 7284
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 4018

ЭТО ВАЖНО

Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 4842
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 6734
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 349
Все карты у Трампа
Все карты у Трампа считает постпред США при НАТО
10:15 251
Три варианта санкций против России
Три варианта санкций против России
09:45 889
Иран все еще угрожает
Иран все еще угрожает наш комментарий
03:11 2947
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор
00:56 6196
У России все по плану
У России все по плану
01:11 4339
Европейцы все никак не решатся
Европейцы все никак не решатся
01:06 2653
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция
00:42 7284
Трамп идет на третий срок
Трамп идет на третий срок
00:51 4018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться