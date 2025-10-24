Трамп начал блиц-операцию по Газе

Президент США Дональд Трамп усилил давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, начав «дипломатическую блиц-операцию» с целью урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, на этой неделе США приступили к «необычайно интенсивной дипломатической кампании», сосредоточив внимание на критически важном втором этапе 20-пунктного плана Трампа по завершению двухлетнего конфликта.

«США всем заправляют», – сказал FT источник, знакомый с позицией израильского правительства.

Он добавил, что в Вашингтоне понимают, что не могут просто оставить план американского президента и позволить Израилю управлять в нынешней ситуации.

Газета отмечает, что теперь инициативу взяли на себя США, так как Трамп усиливает давление на крайне правое правительство Нетаньяху, требуя строгого соблюдения хрупкого соглашения о прекращении огня в Газе, которое Израиль вынужден был принять с большой неохотой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться международного мандата на размещение интернациональных стабилизационных сил в секторе Газа для дальнейшего урегулирования конфликта, что может быть оформлено через ООН. По словам Рубио, создание таких международных сил крайне важно, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе.