У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух

На улице Азиза Мирахмедова в поселке Бузовны Хазарского района Баку уже больше года невозможно дышать полной грудью. Резкий, тошнотворный, удушающий запах, доносящийся от проложенного здесь канализационного коллектора, стал частью их повседневной жизни. По словам местных жителей, этот смрад пропитал воздух, стены домов и даже их жизнь, словно воцарился здесь навсегда.
Через улицу, на которой стоят десятки аккуратных домов, недавно проложили канализационный трубопровод, ведущий к местному санаторию. Правда, ни один из домов, расположенных вдоль этой линии, подключать к трубопроводу не разрешили. Хотя именно жители этих домов оказались заложниками последствий — стойкого зловония, постоянных затоплений и разрушенных дорог.
Корреспондент haqqin.az побывала на месте, чтобы выслушать жалобы людей и убедиться, как в реальности выглядит эта «невидимая катастрофа».
Раньше улица Мирахмедова выделялась в Бузовнах ровным асфальтовым покрытием и относительно ухоженными дворами. Но после прокладки канализационной линии от дороги остались лишь ямы да трещины. Асфальт частично восстановили, но при каждом дожде заплатки расходятся, а земля под ними проседает.
«Мой дом стоит на возвышенности, и раньше мы никогда не страдали от подтоплений, - рассказал житель дома №12 Эмиль Дашдемиров, показывая место, где после дождя улица превращается в реку. - Теперь, после строительства коллектора, вода не сходит, машины здесь буксуют, а пройти пешком просто невозможно. Видимо, под асфальтом образовались пустоты, или каменистый грунт заменили песком. После дождей вода стоит сутками, а смрад становится просто невыносимым».
Эмиль рассказывает, что вместе с соседями писал во все возможные инстанции — от местного муниципалитета до водоканала. Но ответа так и не дождался.
Другой житель показывает на люки, установленные с уклоном в сторону дороги:
«Нам сказали, что это было сделано специально, чтобы дождевая вода не попадала в систему. Но тогда почему после дождя вонь становится еще сильнее? Мы пытались выяснить, кто оплатил строительство этого коллектора — государство, санаторий или частное лицо. Нам же обещают, что наши дома тоже подключат к коллектору, но позже, когда построят отдельную линию. А вот зачем на одной улице две канализационные сети, никто не объяснил».
У каждого дома в поселке — собственная выгребная яма. Её приходится очищать каждые две-три недели, платя за это по 30–40 манатов. После повреждения дорожного покрытия дождевая вода стала попадать и в выгребные ямы, вызывая переливы и усиливая вонь. Люди не понимают, почему нужды одного учреждения решаются за счёт сотен местных жителей.
«Стоит немного подуть ветру, и вся улица наполняется смрадом, — жалуется Саялы Хыдырова. - Мы уже забыли про другие свои беды. Электричество нестабильно, дороги разрушены. За последние двадцать лет Бузовны сильно выросли, но как только речь заходит о решении реальных проблем, чиновники моментально исчезают из виду».
Жители поселка рассказывают, что привыкли, когда асфальт укладывают только перед богатыми виллами, а остальным приходится самим покупать гравий и засыпать ямы. Но такого, чтобы ради нужд одного санатория разрушили дорогу, которой пользуются сотни людей, они не видели никогда.
В Объединённой службе водоснабжения крупных городов журналистам haqqin.az сообщили, что для территорий, не подключённых к централизованной системе сточных вод, включая Бузовны, по заказу ADSEA подготовлены проектные документы. Их реализация идёт поэтапно, в зависимости от состояния инфраструктуры. Для временного решения жителям рекомендуют – «до завершения строительства» – использовать индивидуальные «шамбо» или септики. А вот объяснить, почему запах в поселке стоит уже больше года и почему дома до сих пор не подключены к действующей линии, в службе не смогли.
В муниципалитете поселка Бузовны нам сообщили, что руководство находится «на выезде», а прокомментировать ситуацию может только оно. Воздержались от комментариев и в Исполнительной власти Хазарского района.
Так и живут жители домов на улице Азиза Мирахмедова — между постоянным смрадом, разрушенной дорогой и равнодушием ведомств. Им не осталось ничего, кроме воздуха. Но даже воздух — последнее, что связывает человека с жизнью, - стал теперь их врагом.