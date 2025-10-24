У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух

На улице Азиза Мирахмедова в поселке Бузовны Хазарского района Баку уже больше года невозможно дышать полной грудью. Резкий, тошнотворный, удушающий запах, доносящийся от проложенного здесь канализационного коллектора, стал частью их повседневной жизни. По словам местных жителей, этот смрад пропитал воздух, стены домов и даже их жизнь, словно воцарился здесь навсегда. Через улицу, на которой стоят десятки аккуратных домов, недавно проложили канализационный трубопровод, ведущий к местному санаторию. Правда, ни один из домов, расположенных вдоль этой линии, подключать к трубопроводу не разрешили. Хотя именно жители этих домов оказались заложниками последствий — стойкого зловония, постоянных затоплений и разрушенных дорог.

Корреспондент haqqin.az побывала на месте, чтобы выслушать жалобы людей и убедиться, как в реальности выглядит эта «невидимая катастрофа». Раньше улица Мирахмедова выделялась в Бузовнах ровным асфальтовым покрытием и относительно ухоженными дворами. Но после прокладки канализационной линии от дороги остались лишь ямы да трещины. Асфальт частично восстановили, но при каждом дожде заплатки расходятся, а земля под ними проседает. «Мой дом стоит на возвышенности, и раньше мы никогда не страдали от подтоплений, - рассказал житель дома №12 Эмиль Дашдемиров, показывая место, где после дождя улица превращается в реку. - Теперь, после строительства коллектора, вода не сходит, машины здесь буксуют, а пройти пешком просто невозможно. Видимо, под асфальтом образовались пустоты, или каменистый грунт заменили песком. После дождей вода стоит сутками, а смрад становится просто невыносимым». Эмиль рассказывает, что вместе с соседями писал во все возможные инстанции — от местного муниципалитета до водоканала. Но ответа так и не дождался.

Другой житель показывает на люки, установленные с уклоном в сторону дороги: «Нам сказали, что это было сделано специально, чтобы дождевая вода не попадала в систему. Но тогда почему после дождя вонь становится еще сильнее? Мы пытались выяснить, кто оплатил строительство этого коллектора — государство, санаторий или частное лицо. Нам же обещают, что наши дома тоже подключат к коллектору, но позже, когда построят отдельную линию. А вот зачем на одной улице две канализационные сети, никто не объяснил». У каждого дома в поселке — собственная выгребная яма. Её приходится очищать каждые две-три недели, платя за это по 30–40 манатов. После повреждения дорожного покрытия дождевая вода стала попадать и в выгребные ямы, вызывая переливы и усиливая вонь. Люди не понимают, почему нужды одного учреждения решаются за счёт сотен местных жителей. «Стоит немного подуть ветру, и вся улица наполняется смрадом, — жалуется Саялы Хыдырова. - Мы уже забыли про другие свои беды. Электричество нестабильно, дороги разрушены. За последние двадцать лет Бузовны сильно выросли, но как только речь заходит о решении реальных проблем, чиновники моментально исчезают из виду».