Посол об отношениях Москвы и Еревана: Для танго нужны двое

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что отношения между Москвой и Ереваном становятся «более зрелыми», однако для решения существующих проблем необходимо движение навстречу с обеих сторон, передают армянские СМИ.

«Мы меняемся, мир вокруг нас меняется. Отношения приобретают новые характеристики какие-то. Я не побоюсь сказать, что они становятся более зрелыми. Это не значит, что все проблемы решаются, что нет никаких разногласий, каких-то недопониманий. Это касается таких очень важных жизненных интересов стран, экономических, социальных интересов. Поэтому идут дискуссии. Это нормально. Главное — должно быть движение с двух сторон. Сейчас любят метафору танго. Для танго нужны двое в данном случае. Это именно об этом», — отметил дипломат.

По словам Копыркина, членство Армении в ЕАЭС приносит стране реальную выгоду, в то время как перспективы вступления в Европейский союз остаются туманными.

Российский дипломат утверждает, что процесс вступления в ЕС сложный и долгий: некоторые страны ожидают членства десятилетиями, поэтому для Армении этот вопрос пока носит гипотетический характер.

Дискуссии о будущем Армении в ЕАЭС начались после того, как 26 марта 2025 года парламент одобрил законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что решение о вступлении может быть принято только на референдуме, отметив, что видит Армению частью ЕС через 20 лет.