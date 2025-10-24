Экс-премьеру Грузии запретили уезжать

В отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили избрана мера пресечения в виде залога в размере одного миллиона лари (около 367,6 тысячи долларов США).
Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд, установив срок в 30 дней для внесения залога.
По ходатайству Генеральной прокуратуры у Гарибашвили изъяли паспорт, и ему запрещено покидать страну до завершения следствия.
Бывший премьер присутствовал на судебном заседании. Его адвокат Амирaн Гигуашвили сообщил, что подзащитный согласен с предъявленным обвинением.
Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гварамадзе на брифинге.
По сообщению ведомства, Гарибашвили обвиняют в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари.