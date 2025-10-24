USD 1.7000
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать

обновлено 14:53
14:53 1743

В отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили избрана мера пресечения в виде залога в размере одного миллиона лари (около 367,6 тысячи долларов США).

Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд, установив срок в 30 дней для внесения залога.

По ходатайству Генеральной прокуратуры у Гарибашвили изъяли паспорт, и ему запрещено покидать страну до завершения следствия.

Бывший премьер присутствовал на судебном заседании. Его адвокат Амирaн Гигуашвили сообщил, что подзащитный согласен с предъявленным обвинением.

* * * 11:10

Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гварамадзе на брифинге.

По сообщению ведомства, Гарибашвили обвиняют в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари.

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 139
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1744
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 567
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3451
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2925
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 821
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 818
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1963
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2036
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6343
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2177

