Экономика России сыплется под ударами дронов

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам поставили под сомнение планы России по снижению ключевой ставки, сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, Россия на этой неделе может приостановить или замедлить снижение процентных ставок из-за украинских ударов по НПЗ и ожидаемого повышения налогов, усиливающих инфляционные риски. Несмотря на давление высоких затрат на заимствования, которые Центробанк начал снижать лишь с июня, команда председателя Эльвиры Набиуллиной демонстрирует растущую осторожность перед пятничным заседанием по денежно-кредитной политике.
На прошлой неделе в ходе одного из показательных обсуждений заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, отвечая на призывы законодателей поддержать бюджет и бизнес, обещал лишь «сбалансированное решение», учитывающее «всю доступную информацию». В связи с этим мнения экономистов относительно исхода пятничного заседания разделились: примерно половина ожидает снижения ключевой ставки с 17%, а другая часть не прогнозирует изменений.
«Недавнее ускорение роста цен и рост инфляционных ожиданий ограничивают возможности для снижения ставок», – отметил главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко.
Он считает, что ЦБ РФ либо сохранит учетную ставку на прежнем уровне, либо проявит осторожность и снизит ее на полпроцента после полного снижения в сентябре.
После кратковременного приближения к целевому уровню в 4% инфляция в РФ вновь начала расти. Агентство отмечает, что частично это связано с завершением сезонных факторов, таких как летнее снижение цен на фрукты и овощи, а также с ослаблением эффекта укрепления рубля.
Но главной причиной роста остается дефицит топлива: Кремль проявляет мало интереса к переговорам о прекращении войны, начатой в 2022 году, в то время как Украина усиливает удары по энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и морские терминалы. Цены на бензин выросли на 3% в сентябре и еще на 2% в октябре.
Ситуация усугубляет и без того нестабильные инфляционные перспективы. Центральный банк предупреждает, что повышение сборов за утилизацию импортных автомобилей ограничит их доступность, а планируемое увеличение НДС с 20% до 22% в 2026 году для финансирования растущих оборонных расходов может добавить 0,6–0,8 процентного пункта к росту потребительских цен.
Эксперты предупреждают, что такие меры могут подорвать доверие домохозяйств к прогнозам инфляции и уменьшить возможности для смягчения денежно-кредитной политики.