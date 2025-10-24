Экономика России сыплется под ударами дронов

По информации издания, Россия на этой неделе может приостановить или замедлить снижение процентных ставок из-за украинских ударов по НПЗ и ожидаемого повышения налогов, усиливающих инфляционные риски. Несмотря на давление высоких затрат на заимствования, которые Центробанк начал снижать лишь с июня, команда председателя Эльвиры Набиуллиной демонстрирует растущую осторожность перед пятничным заседанием по денежно-кредитной политике.

На прошлой неделе в ходе одного из показательных обсуждений заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, отвечая на призывы законодателей поддержать бюджет и бизнес, обещал лишь «сбалансированное решение», учитывающее «всю доступную информацию». В связи с этим мнения экономистов относительно исхода пятничного заседания разделились: примерно половина ожидает снижения ключевой ставки с 17%, а другая часть не прогнозирует изменений.

«Недавнее ускорение роста цен и рост инфляционных ожиданий ограничивают возможности для снижения ставок», – отметил главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко.

Он считает, что ЦБ РФ либо сохранит учетную ставку на прежнем уровне, либо проявит осторожность и снизит ее на полпроцента после полного снижения в сентябре.

После кратковременного приближения к целевому уровню в 4% инфляция в РФ вновь начала расти. Агентство отмечает, что частично это связано с завершением сезонных факторов, таких как летнее снижение цен на фрукты и овощи, а также с ослаблением эффекта укрепления рубля.

Но главной причиной роста остается дефицит топлива: Кремль проявляет мало интереса к переговорам о прекращении войны, начатой в 2022 году, в то время как Украина усиливает удары по энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и морские терминалы. Цены на бензин выросли на 3% в сентябре и еще на 2% в октябре.

Ситуация усугубляет и без того нестабильные инфляционные перспективы. Центральный банк предупреждает, что повышение сборов за утилизацию импортных автомобилей ограничит их доступность, а планируемое увеличение НДС с 20% до 22% в 2026 году для финансирования растущих оборонных расходов может добавить 0,6–0,8 процентного пункта к росту потребительских цен.

Эксперты предупреждают, что такие меры могут подорвать доверие домохозяйств к прогнозам инфляции и уменьшить возможности для смягчения денежно-кредитной политики.