Wolt Rewards: новая программа лояльности, которая делает каждый заказ еще выгоднее

Wolt запускает Wolt Rewards — программу лояльности, которая делает покупки в Wolt еще более выгодными. С каждым заказом пользователи зарабатывают баллы, которые можно использовать при будущих заказах из ресторанов, магазинов или Wolt Market.

Программа включает четыре уровня. Чем выше уровень, тем больше баллов начисляется за заказ, и больше новых возможностей открывается клиентам. Более того, в программе регулярно появляются ежемесячные задания – от групповых заказов с друзьями до покупок в определённых заведениях. Они позволяют заработать дополнительные баллы и сделать процесс еще интереснее.