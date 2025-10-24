USD 1.7000
Wolt Rewards: новая программа лояльности, которая делает каждый заказ еще выгоднее

12:12 266

Wolt запускает Wolt Rewards — программу лояльности, которая делает покупки в Wolt еще более выгодными. С каждым заказом пользователи зарабатывают баллы, которые можно использовать при будущих заказах из ресторанов, магазинов или Wolt Market.

Программа включает четыре уровня. Чем выше уровень, тем больше баллов начисляется за заказ, и больше новых возможностей открывается клиентам. Более того, в программе регулярно появляются ежемесячные задания – от групповых заказов с друзьями до покупок  в определённых заведениях. Они позволяют заработать дополнительные баллы и сделать процесс еще интереснее.

«В Wolt наша цель — сделать повседневную жизнь пользователей проще и приятнее. С программой Wolt Rewards мы стремимся сделать опыт использования Wolt еще лучше, выражая благодарность нашим клиентам не только конкретной пользой, но и приятными сюрпризами. Каждый заказ для нас — это шанс подарить пользователям что-то особенное», – отмечает генеральный менеджер Wolt Азербайджан Тофик Сулейманов.

Программа Wolt Rewards уже доступна на платформе Wolt. Пользователи могут отслеживать прогресс, получать новые задания и использовать заработанные награды, не выходя из своего аккаунта.

Подробнее: explore.wolt.com/az/aze/rewards

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 815
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7459
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3128
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8477
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1385
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2238
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6971
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1087
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5910
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7522
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1679

