Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана

Всего несколько дней назад на последних торгах прошедшей недели цена на нефть снизилась еще на один доллар и закрепилась на уровне 60 долларов за баррель. Аналитики ведущих международных финансовых институтов, Международного энергетического агентства и других экспертных структур, учитывая превышение предложения над спросом, прогнозировали продолжение снижения цен до конца года. В большинстве прогнозов ожидалось, что к концу 2025-го и в течение 2026 года нефть будет торговаться в диапазоне 60–65 долларов, а некоторые специалисты даже допускали падение до 55 долларов за баррель.

Такая динамика создавала ощутимые риски для экономики Азербайджана. Из-за сокращения добычи нефти доходы нашей страны от ее продажи снижались, а сорт Azeri Light на прошлой неделе продавался примерно на 7 долларов дешевле, чем предусмотрено госбюджетом (70 долларов за баррель). Все это могло осложнить выполнение бюджетных прогнозов. Причины удешевления нефти носили как экономический, так и геополитический характер. На мировой рынок повлияли перемирие между Израилем и ХАМАС, а также заявление президента США Трампа о предстоящей встрече в Будапеште с Владимиром Путиным. Однако вскоре геополитическая ситуация вновь резко изменилась: цены на нефть подскочили, и на вчерашних торгах Brent подорожал более чем на 4 процента, приблизившись к отметке 65 долларов. Характерно, что рост продолжился и 23 октября. Причиной стала отмена Трампом встречи с Путиным и объявление о применении «жестких мер» — введении Соединенными Штатами давно обещанных, но откладывавшихся санкций против России. Под ограничения попали компании «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние структуры. Заморожены все активы этих компаний, находящиеся в США, а американским компаниям и гражданам Соединенных Штатов запрещено вести с ними бизнес.

Вашингтон также пригрозил вторичными санкциями иностранным финансовым учреждениям, сотрудничающим с российскими нефтяными корпорациями. Под удар могут также попасть банки, участвующие в продаже российской нефти в Китай, Индию и Турцию. Следует отметить, что последние меры, предпринятые Белым домом, оказались весьма серьезными. Ведь на «Роснефть» приходится около 40 процентов всей российской добычи углеводородов, составившей в 2024 году 255,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента. А доля «Лукойла», как отмечают аналитики компании «Т-Инвестиции», составляет около 15 процентов российской добычи и примерно 2 процента мировой. Всего же в 2024 году «Лукойл» без учета иракского проекта «Западная Курна-2» добыл 80,4 миллиона тонн нефти и газового конденсата. Напомним, ранее в отношении «Роснефти» и «Лукойла» уже действовали секторальные санкции США: в частности, американским компаниям запрещалось поставлять им оборудование и услуги для бурения, геофизических исследований, транспортировки и разработки новых месторождений в Арктике, на шельфе и в сланцевых районах. Новые же меры фактически блокируют все активы этих компаний в США, а иностранные финансовые структуры, участвующие в операциях с ними, как сообщило Министерство финансов США (OFAC), рискуют попасть под вторичные санкции.

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации, считает, что новые санкции чреваты для российских компаний дополнительными издержками. По его словам, теперь для фрахта танкеров и продажи нефти придется выстраивать более сложные цепочки посредников, поскольку крупные, в том числе азиатские, компании вряд ли будут закупать сырье напрямую. Что, по оценке эксперта, может ощутимо снизить прибыль российских экспортеров. Первые признаки давления уже проявились. Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся резко сократить закупки российской нефти. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, индийская компания Reliance Industries, являющаяся крупнейшим покупателем российской нефти, планирует сократить или вовсе прекратить ее импорт. Рост мировых цен на нефть немедленно отразился и на западных энергетических гигантах. Как отмечает The Guardian, в начале торгов акции компаний Shell и BP подорожали почти на 3 процента, став лидерами роста индекса FTSE 100. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что текущая динамика может привести к крупнейшему с июля этого года росту цен на нефть.