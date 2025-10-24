USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Трамп поставил на паузу переговоры с Канадой

«виноват» рейган
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой, обвинив власти страны в использовании сфабрикованной рекламы. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, канадская сторона распространяла фейковую рекламу, в которой бывший президент США Рональд Рейган негативно высказывался о торговых пошлинах.

«Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о тарифах (пошлинах – ред.)», — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что тарифы «очень важны» для национальной безопасности и экономики Соединенных Штатов. Он назвал действия Оттавы «вопиющими».

«В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», — написал Трамп.

Напомним, летом президент США Дональд Трамп повысил пошлины для Канады с 25 до 35%. Он объяснил это контрабандой наркотика фентанила и ответными мерами со стороны Оттавы. Решение не коснулось товаров, подпадающих под условия соглашения о свободной торговле США с Мексикой и Канадой.

В конце августа сообщалось, что Канада, стремясь снизить напряженность в отношениях с Белым домом, намерена отменить ответные пошлины на широкий спектр американских товаров.

В сентябре Министерство иностранных дел Канады сообщило о начале нового этапа общественных консультаций, касающихся торгового соглашения между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами (CUSMA). 

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
