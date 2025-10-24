USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

UNEC – первый на Кавказе в Рейтинге международной торговли QS!

11:36 344

В рейтинге международной торговли QS (International Trade Rankings MBA/Masters 2026) обнародован MBA 2026.

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) в престижном рейтинге поднялся на первое место в Азербайджане и Кавказском регионе, на 56-е место в мировом масштабе.

Рейтинги международной торговли определяют лучшие в мире магистерские программы в области Глобального бизнеса и торговли, уделяя особое внимание образовательным материалам, ориентированным на торговлю.

По индексу содержания программы по торговле UNEC вошел в первую двадцатку лучших университетов мира, обогнав такие ведущие высшие учебные заведения, как Лондонская школа экономики (LSE) и Уорикский университет.

UNEC также имеет высокий показатель по результатам выпускников — 82,8 балла. Уровень трудоустройства выпускников составляет 89,5%, такими результатами UNEC поднялся на уровень выше LSE и Уорикского университета.

По нижнему индикатору инновационного обучения (Experiential Learning) методика преподавания UNEC была оценена на уровне ведущих университетов мира, таких как Цинхуа и LSE.

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 821
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7460
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3137
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8479
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1389
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2241
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6972
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1089
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5912
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7525
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1681

ЭТО ВАЖНО

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 821
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7460
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3137
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8479
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1389
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2241
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6972
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1089
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5912
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7525
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1681
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться