Трамп открыл море для нефти

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план открыть почти все прибрежные воды страны для нового морского бурения на нефть, несмотря на возражения губернаторов, сообщает Bloomberg.

Проект предусматривает включение прибрежных вод юго-востока США, которые Трамп ранее планировал закрыть во время предвыборной кампании. Экологи раскритиковали инициативу, отмечая угрозу для прибрежных сообществ и морских экосистем, а ряд штатов уже выразил несогласие с новыми морскими нефтяными арендными соглашениями.

Первоначальный проект намекает на возможное значительное расширение зон аренды нефти и газа, включая акватории у коралловых рифов и в арктических водах, особенно уязвимых к бурению.

Проект, подготовленный Бюро по управлению океанической энергией при Министерстве внутренних дел США, формирует основу для аукционов на права бурения нефти и газа вдоль восточного и западного побережья, вокруг Аляски и в Мексиканском заливе.

Ограничения на бурение, скорее всего, сохранятся в охраняемых зонах, таких как Северо-Восточный каньон и морской национальный памятник подводных гор к юго-востоку от Кейп-Кода, а также морской национальный памятник Папаханаумокуакеа у берегов Гавайев.

Нефтяные компании проявляют ограниченный интерес к новым водам США за пределами Мексиканского залива из-за политической оппозиции и геологических рисков. Кроме того, сведения о потенциальных запасах нефти и газа вдоль восточного побережья остаются скудными – большинство данных основано на геологических исследованиях прошлых десятилетий и около сорока скважинах, пробуренных в 1970–1980-х годах.