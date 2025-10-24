USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Пашинян планирует снести исторический центр Еревана и построить на его месте казино

утверждают армянские СМИ
11:57 928

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует снести исторический центр Еревана и построить на его месте казино, утверждает издание Daily Armenia.

Отмечается, что владельцем роскошного казино-комплекса, расположенного в историческом центре Еревана, якобы станет Грачья Акопян, зять Никола Пашиняна. По утверждению Акопяна, комплекс станет «крупнейшим казино во всей Западной Азии и превратит столицу Армении в один из крупнейших игорных центров мира».

Начало строительных работ, как пишет издание, запланировано на 2026 год: Строительная компания, которая займется сносом старого здания и возведением нового, будет выбрана по итогам «закрытого тендера, проводимого мэрией Еревана». Приоритет будет отдан компаниям, «имеющим опыт строительства казино и крупных торгово-развлекательных центров».

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 825
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7462
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3140
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8480
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1393
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2244
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6972
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1089
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5912
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7525
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1681

ЭТО ВАЖНО

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 825
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7462
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3140
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8480
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1393
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2244
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6972
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1089
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5912
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7525
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1681
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться