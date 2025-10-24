Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует снести исторический центр Еревана и построить на его месте казино, утверждает издание Daily Armenia.

Отмечается, что владельцем роскошного казино-комплекса, расположенного в историческом центре Еревана, якобы станет Грачья Акопян, зять Никола Пашиняна. По утверждению Акопяна, комплекс станет «крупнейшим казино во всей Западной Азии и превратит столицу Армении в один из крупнейших игорных центров мира».

Начало строительных работ, как пишет издание, запланировано на 2026 год: Строительная компания, которая займется сносом старого здания и возведением нового, будет выбрана по итогам «закрытого тендера, проводимого мэрией Еревана». Приоритет будет отдан компаниям, «имеющим опыт строительства казино и крупных торгово-развлекательных центров».