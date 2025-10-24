Без пяти минут война между США и Китаем

США и Китай вскоре могут оказаться на грани прямого боестолкновения, если срочно не будут налажены надежные каналы военной коммуникации, предупреждают эксперты в газете The New York Times.

Бывший помощник министра обороны США Эрик Розенбак и научный сотрудник Гарвардского Белферовского центра Крис Ли пришли к выводу, что риск столкновения высок, опираясь на анализ инцидентов последних лет между американскими и союзными военными с одной стороны и китайскими войсками с другой в районе острова Тайвань, как в воздухе, так и на море. В частности, они отмечали случаи опасного сближения и перехватов боевых самолетов двух стран, «число которых резко возросло и, похоже, этому не будет конца».

Авторы статьи подчеркивают, что опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт как никогда высока. В отличие от эпохи американо-советского противостояния, сейчас практически отсутствует система надежных каналов связи в реальном времени между американскими и китайскими военными, которые могли бы предотвратить непреднамеренный кризис.

Эксперты напомнили, что в 2001 году произошел инцидент с участием американского разведывательного самолета ВМС США и китайского истребителя: китайский пилот погиб, а экипаж американцев оказался в плену после вынужденной посадки на острове Хайнань. Кризис удалось урегулировать лишь через десять дней.

Розенбак и Ли считают, что сегодня нельзя быть уверенными в возможности повторить подобное, поскольку Китай стал более напористым и значительно сильнее в военном плане, а напряженность в отношениях с США возросла и дополнительно подпитывается националистическим давлением с обеих сторон.

«Между Китаем и США отмечается умеренный уровень военных контактов, но он не привел к созданию надежных систем безопасности, которые были (у США) с Советским Союзом», – утверждают эксперты.

Авторы статьи отмечают, что президенту США Дональду Трампу на планируемой встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября на саммите АТЭС в Южной Корее следует сосредоточиться именно на предотвращении кризисов, а не на торговых вопросах. Они уверены, что, работая над созданием прочной системы кризисного управления с Китаем, Трамп мог бы войти в историю как президент, который «отвел две державы от края Третьей мировой войны».