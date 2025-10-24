USD 1.7000
Без пяти минут война между США и Китаем

The New York Times
11:49 1393

США и Китай вскоре могут оказаться на грани прямого боестолкновения, если срочно не будут налажены надежные каналы военной коммуникации, предупреждают эксперты в газете The New York Times.

Бывший помощник министра обороны США Эрик Розенбак и научный сотрудник Гарвардского Белферовского центра Крис Ли пришли к выводу, что риск столкновения высок, опираясь на анализ инцидентов последних лет между американскими и союзными военными с одной стороны и китайскими войсками с другой в районе острова Тайвань, как в воздухе, так и на море. В частности, они отмечали случаи опасного сближения и перехватов боевых самолетов двух стран, «число которых резко возросло и, похоже, этому не будет конца».

Авторы статьи подчеркивают, что опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт как никогда высока. В отличие от эпохи американо-советского противостояния, сейчас практически отсутствует система надежных каналов связи в реальном времени между американскими и китайскими военными, которые могли бы предотвратить непреднамеренный кризис.

Эксперты напомнили, что в 2001 году произошел инцидент с участием американского разведывательного самолета ВМС США и китайского истребителя: китайский пилот погиб, а экипаж американцев оказался в плену после вынужденной посадки на острове Хайнань. Кризис удалось урегулировать лишь через десять дней.

Розенбак и Ли считают, что сегодня нельзя быть уверенными в возможности повторить подобное, поскольку Китай стал более напористым и значительно сильнее в военном плане, а напряженность в отношениях с США возросла и дополнительно подпитывается националистическим давлением с обеих сторон.

«Между Китаем и США отмечается умеренный уровень военных контактов, но он не привел к созданию надежных систем безопасности, которые были (у США) с Советским Союзом», – утверждают эксперты.

Авторы статьи отмечают, что президенту США Дональду Трампу на планируемой встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября на саммите АТЭС в Южной Корее следует сосредоточиться именно на предотвращении кризисов, а не на торговых вопросах. Они уверены, что, работая над созданием прочной системы кризисного управления с Китаем, Трамп мог бы войти в историю как президент, который «отвел две державы от края Третьей мировой войны».

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 829
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7464
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3144
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8480
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1394
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2244
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6973
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1089
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5912
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7526
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1681

