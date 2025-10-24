Непослушный Орбан бросает вызов Евросоюзу

Венгрия намерена искать пути обхода запретов ЕС на поставки нефти и газа из России и продолжит противодействовать этому решению. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний… Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», – сказал Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с руководством венгерской компании MOL, которая использует российскую нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах.

Орбан заверил, что борьба продолжается и битва еще не проиграна, отметив при этом, что для этого потребуются «серьезные маневры».