Генпрокурор Кямран Алиев провел встречи с коллегами в Бразилии

Генеральный прокурор Азербайджана обсудил с международными партнерами перспективы сотрудничества в сфере права. Делегация во главе с генпрокурором Кямраном Алиевым посетила с официальным визитом Федеративную Республику Бразилия. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе визита генеральный прокурор Кямран Алиев провел двусторонние встречи с генеральными прокурорами Бразилии, Испании и Португалии.

В ходе встречи с генеральным прокурором Федеративной Республики Бразилия Паулу Гонетом были обсуждены высокий уровень отношений между странами, укрепление сотрудничества между правоохранительными органами, борьба с преступностью, охрана окружающей среды, усиление совместной деятельности по борьбе с климатическими преступлениями, а также продолжение взаимной поддержки в рамках международных организаций и ход исполнения запросов об оказании правовой помощи и экстрадиции по уголовным делам.

В ходе встречи генеральный прокурор также поблагодарил бразильского коллегу за эффективное сотрудничество в рамках расследования уголовного дела, связанного с крушением самолета авиакомпании AZAL.

В ходе встречи с генеральным прокурором Португальской Республики Амадеу Геррой генеральный прокурор Азербайджана отметил, что в результате масштабных реформ, реализуемых под руководством президента Ильхама Алиева, в Азербайджанской Республике ведется системная борьба с коррупцией. Кямран Алиев выразил заинтересованность в изучении и применении положительного опыта Португалии в этой сфере.

В свою очередь генеральный прокурор Португалии Амадеу Герра предоставил информацию о Государственной прокуратуре и Национальном механизме по борьбе с коррупцией (MENAC), подчеркнул важность развития двусторонних отношений и наращивания совместных усилий против всех проявлений преступности, а также выразил заинтересованность в изучении позитивного опыта Азербайджана в вышеуказанных сферах.

На встрече с генеральным прокурором Королевства Испания Альваро Гарсией Ортисом обсуждались вопросы борьбы с преступностью, защиты окружающей среды, усиления совместных действий по борьбе с климатическими преступлениями, а также статус исполнения запросов на правовую помощь и экстрадицию по конкретным уголовным делам.

В рамках визита также состоялись встречи с делегациями Китая, России, Парагвая и других стран.

В ходе встреч, прошедших на основе взаимопонимания и доверия, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и расширения межведомственного сотрудничества.

Во встречах также принял участие советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Бразилия Рафиг Рустамов.

Визит делегации в Бразилию завершился успешно.

