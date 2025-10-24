Энергетика сближает Баку и Астану

Правительство Казахстана утвердило проект соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном в энергетической сфере, говорится в постановлении Кабинета Министров Казахстана.

Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в сфере возобновляемых источников энергии, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Ожидается, что соглашение будет способствовать укреплению энергетической безопасности и расширению сотрудничества между двумя странами.