Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Три ключа безопасности для Украины

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО адмирал в отставке Джеймс Ставридис предложил включить в возможное мирное соглашение с Россией три направления гарантий безопасности для Украины. Об этом он написал в своей колонке для агентства Bloomberg.

По мнению Ставридиса, безопасность Киева должна строиться на трех ключевых направлениях – морском, воздушном и наземном. В Черном море, по его оценке, НАТО должна обеспечить свободный экспорт украинской продукции и предотвратить блокаду портов, разместив международные силы, включая эсминцы, тральщики и патрульные самолеты.

Он отмечает, что до войны Украина была «житницей Европы», и экспорт пшеницы и других товаров через Одессу и другие порты в мирное время будет иметь решающее значение для экономики страны.

В воздушном пространстве Ставридис предложил установить бесполетную зону под контролем авиации НАТО и Украины, а также усилить оборонный потенциал Киева дальнобойными системами, включая крылатые ракеты «Томагавк».

По его мнению, наземная гарантия безопасности Украины могла бы включать размещение на ее территории международного контингента численностью около 10 тыс. военнослужащих из стран НАТО, действующих под собственными флагами. Он также предложил обеспечить Киеву постоянный доступ к наземным боевым системам западных союзников – боеприпасам, артиллерии, танкам и минам – и усилить киберзащиту страны при участии Киберкомандования США.

Ставридис отметил, что ситуация вокруг Украины имеет сходство с конфликтом на Балканах конца 1990-х годов, когда НАТО предоставила гарантии безопасности региону Косово после войны с Сербией. Тогда альянс обеспечил защиту территории за счет военного присутствия, морской блокады и бесполетной зоны, что предотвратило возобновление боевых действий. По его мнению, аналогичный механизм может быть применен и к Украине.

