Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Азербайджан внедрит ИИ в сферы занятости и реабилитации

Решения на основе искусственного интеллекта будут применяться в сферах занятости и реабилитации. В частности, их планируется внедрять при подготовке индивидуальных программ занятости, а также индивидуальных программ реабилитации и абилитации. 

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Анар Алиев на международной конференции «SocGov 2025: Искусственный интеллект – для человека и трансформации», организованной Агентством устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST, сообщает пресс-служба министерства.

Министр отметил, что в подсистеме «Инвалидность» уже разработан и внедрен функционал на основе искусственного интеллекта. На его основе проводится анализ текста в медицинских направлениях, а также автоматически выявляются и контролируются персональные данные и конфиденциальная информация, которые могут привести к злоупотреблениям.

«В этой подсистеме также разрабатывается механизм консультирования на основе искусственного интеллекта. В результате этот механизм не только ускорит процесс принятия решений, но и повысит уровень объективности и прозрачности», - подчеркнул Анар Алиев.

